За словами місцевих жителів, затриманий нерідко поводився агресивно, коли випивав.

Останнім часом затриманий за підозрою у зґвалтуванні та вбивстві 7-річної Марії Борисової в селі Щасливе Херсонської області часто випивав та нерідко поводився агресивно стосовно сусідів: виламував двері, бився, погрожував.

Про це пише «КП в Україні» з посиланням на слова місцевих жителів.

Читайте такожПричетність підозрюваного до зґвалтування та вбивства 7-річної Марії Борисової встановила експертиза - МВСЯк розповіли селяни, підозрюваного звуть Микола, для місцевих він «дядько Коля». Йому 62 роки, він приїхав жити в Щасливе близько 35 років тому. Останні роки чотири жив один.

«Якщо йдеш селом та чуєш ор якийсь або розбірки, то можна впевнено говорити - дядько Коля вже випив та з кимось щось не поділив. Він не раз виламував сусідам двері, бився... У нього як роздвоєння особистості: тверезий – нормальний мужик, нікуди не лізе, працює, поводиться нормально... а як вип'є – біда, бійки, сварки, крики», – розповіла одна з місцевих мешканок.

За її словами, коли всіх чоловіків з села зібрали здати аналізи на ДНК, то «він сильно нервував»: «Поки стояв у черзі, викурив, напевно, дві пачки сигарет. Поводився роздратовано, хоча вже й не був п'яний. На це всі звернули увагу. Він своєї черги на ДНК так і не дочекався, але аналізи у нього забрали на наступний день».

Жінка також розповіла, що, коли поліцейські прийшли до сараю підозрюваного, він відмовився його відкривати та умовив поліцейських не зривати замок.

При затриманні підозрюваного місцеві жителі хотіли влаштувати над ним самосуд: «Якби не поліцейські, його дійсно могли розтерзати на місці. Поліцейські змогли переконати натовп, що вина Миколи ще не доведена».

Вбивство 7-річної Марії Борисової: всі подробиці

7-річна школярка Марія Борисова зникла 7 березня в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області.

Те, що дитини довго немає, помітила мати в неділю ввечері. Спочатку батьки шукали дитину самостійно, а потім звернулися в поліцію. До пошуків залучили кінологів та волонтерські загони.

Правоохоронці розглядали кілька версій події. Вони не виключали, що дівчинка могла сама втекти з дому і що її могли викрасти.

Вдень 11 березня під час повторного огляду території села поліцейські виявили тіло зниклої дівчинки.

У поліції Херсонської області повідомили, що на тілі дівчинки виявлені сліди зґвалтування.

14 березня стало відомо, що у вбивстві Марії підозрюють 62-річного чоловіка, його взяли під варту.

Правоохоронці навідалися до зловмисника в момент, коли він намагався вчинити самогубство. Однак його врятували.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених п.2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) та ч. 4 ст. 152 (зґвалтування, вчинене стосовно особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

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Автор: Катерина Шварц