Традиційно, 1+1 media виступає генеральним медіапартнером події, а інформаційним — платформа кіно та телебачення Київстар ТБ. Незмінною кураторкою премії є ведуча 1+1 Марафон і ТСН, інтерв'юєрка Наталія Мосейчук.

Цьогоріч, вперше з початку повномасштабного вторгнення, Global Teacher Prize Ukraine відзначать найкращого вчителя. Головний переможець отримає 1 мільйон гривень для власного освітнього проєкту та вирушить у подорож на Світову премію Global Teacher Prize.

Також відзначать педагогів у кількох окремих номінаціях, як от молодий учитель, учитель-новатор, вибір українців та інших. До того ж буде зроблений "Вибір серцем" — спеціальна відзнака від ведучої Наталії Мосейчук, яка восьмий рік поспіль є кураторкою Премії.

"Робота вчителя зараз вимагає не лише професійності, а й глибокої емпатії, сили духу та відданості. Українські вчителі не раз показали, що якими б страшними й складними не були реалії, вони не злякаються і не покинуть своєї роботи. І як справжні професіонали, вони не просто "справляються", вони творять дива, щодня стаючи опорою для наших дітей. Global Teacher Prize Ukraine — це визнання їх невтомної праці, витримки та майстерності. Ми вшановуємо тих, хто виховує наступне покоління українців та українок, бо від того, який фундамент із цінностей та сенсів буде закладено у школах, залежатиме майбутнє нашої країни", – говорить Зоя Литвин, голова спілки "Освіторія" й засновниця премії Global Teacher Prize Ukraine.

Відео дня

Збір заявок на участь триватиме до 8 липня. Заповнити анкету може сам учитель, або його можуть номінувати друзі, колеги, учні чи їхні батьки за цим посиланням — обмежень немає. Вже 5 жовтня, у Міжнародний день учителя, в етері Національного телемарафону вся країна дізнається ім'я переможця.

"Весна вже багато років поспіль для мене — не фінішна пряма у школі. З точністю до навпаки. Підготовка до найбільш очікуваної мною та багатьма освітянами події року — Global Teacher Prize Ukraine. Одразу кілька команд залучені в глобальний процес пошуку, висвітлювання та просування педагогів, які щороку поповнюють безцінну скарбницю крутих освітян. Вже втретє Премія відбудеться в умовах повномасштабної війни. Ми не збавили темп. Навпаки. Знайшли вчителів, яких проявив час та обставини. Педагогів, які здійснили вчинки, варті Громадян з великої літери. Вже зовсім скоро історії таких мужніх освітян ви побачите в медіапросторі. З особливим трепетом я ставлюсь до номінації, яку маю честь курувати. Зазвичай, саме у "Виборі серцем" номінуються освітяни, які проявили максимум душевних сил, життєві історії яких вражають безпрецедентною глибиною людяності та відданості своїм учням. Таких вчителів знайшли не ми. Таких знайшла клята війна. Номінуйте своїх педагогів. Віддайте їм належну шану та повагу",– зауважує Наталія Мосейчук.

Нагадаємо, що Global Teacher Prize Ukraine відзначає вчителів-змінотворців з 2017 року. Два останні роки від початку повномасштабного вторгнення Премія не обирала найкращого вчителя країни, зосередившись на документуванні історій вчительства воєнного часу. Проте у 2024 році повернулась до формату професійної відзнаки найкращого серед кращих.

Інформаційна довідка

Global Teacher Prize Ukraine — щорічна національна премія для вчителів-агентів освітніх змін. Премія покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну премію ініційовано у 2017 році ГС "Освіторія" після підписання меморандуму з фондом Varkey GEMS Foundation, засновниками світової премії Global Teacher Prize.

"Освіторія" — неприбуткова громадська спілка, яка з 2013 року допомагає реформувати та розвивати освіту в Україні. Засновник Global Teacher Prize Ukraine. Більше на сайті: https://osvitoria.org