Після рішення виселити московських попів з Лаври тут дедалі частіше проводить службу ПЦУ та лунає українська молитва.

Митрополит Православної церкви України Епіфаній проводить літургію в Києво-Печерській Лаврі у Вербну неділю. Цьогоріч це свято припало на 9 квітня.

Божественна літургія проходить в Трапезному храмі святих Антонія і Феодосія Печерських на території Верхньої Лаври. Богослужіння, очолюване Епіфанієм, розпочалося о 9:00.

Зазначимо, що до Лаври досі продовжують приходити противники виселення московських попів з храму. Тож сьогодні на території Києво-Печерської лаври посилили заходи безпеки.

Богослужіння Епіфанія у Лаврі на Вербну неділю - онлайн-трансляція

Що відбувається під Лаврою 9 квітня 2023 року

Вербна неділя - що це за свято, традиції

9 квітня у православних настає Вербна неділя 2023. У цей світлий день Ісус Христос прибув до Єрусалиму і його визнали Месією - Спасителем людства.

Це одне з головних великодніх свят, яке відзначається рівно за тиждень до Великодня. В Україні на Вербну неділю заведено освячувати у церкві гілки верби з котиками.

У цю дату відзначається Вхід Господній в Єрусалим - подія з життя Ісуса Христа, коли він верхи на віслюку в'їхав у священне місто. Жителі Єрусалиму зустрічали Ісуса вигуком "Осанна", а на його шляху кидали пальмові гілки. Зазвичай так урочисто зустрічали тільки царя.

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