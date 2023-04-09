Митрополит Православної церкви України Епіфаній проводить літургію в Києво-Печерській Лаврі у Вербну неділю. Цьогоріч це свято припало на 9 квітня.
Божественна літургія проходить в Трапезному храмі святих Антонія і Феодосія Печерських на території Верхньої Лаври. Богослужіння, очолюване Епіфанієм, розпочалося о 9:00.
Зазначимо, що до Лаври досі продовжують приходити противники виселення московських попів з храму. Тож сьогодні на території Києво-Печерської лаври посилили заходи безпеки.
Богослужіння Епіфанія у Лаврі на Вербну неділю - онлайн-трансляція
Що відбувається під Лаврою 9 квітня 2023 року
Вербна неділя - що це за свято, традиції
9 квітня у православних настає Вербна неділя 2023. У цей світлий день Ісус Христос прибув до Єрусалиму і його визнали Месією - Спасителем людства.
Це одне з головних великодніх свят, яке відзначається рівно за тиждень до Великодня. В Україні на Вербну неділю заведено освячувати у церкві гілки верби з котиками.
У цю дату відзначається Вхід Господній в Єрусалим - подія з життя Ісуса Христа, коли він верхи на віслюку в'їхав у священне місто. Жителі Єрусалиму зустрічали Ісуса вигуком "Осанна", а на його шляху кидали пальмові гілки. Зазвичай так урочисто зустрічали тільки царя.