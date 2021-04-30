У Києві від ускладнень COVID-19 помер глава Асоціації рибалок України, член Національної екологічної ради Олександр Чистяков.
Читайте такожЕкологи закликають запустити роботу Державної екологічної інспекціїЙого не стало на 60-му році життя. Про це у Facebook повідомив товариш Олександра Чистякова Максим Уракін.
"Від коронавірусу помер мій старший товариш, глава Національної екологічної ради України, глава Асоціації рибалок, еколог з великої літери Олександр Чистяков. Ми реалізували багато спільних проектів, ще більше планували. Глибокі співчуття родині та друзям Олександра", - написав він.
Чистяков - один з провідних екологів України, серед його досягнень - дослідження стану малих річок і водойм, зариблення Дніпра.
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