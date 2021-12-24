У світі є країни, де урочисті ритуали – справжнє табу.

Новий Рік святкують в різних країнах по-своєму, грунтуючись на власних традиціях. У деяких країнах свято проходить масштабно і весело, а в інших країнах - можна сісти у в'язницю.

Про це йдеться в сюжеті 2+2.

У Бразилії в новорічну ніч влаштовують карнавал, основна дія якого відбувається на довгих пляжах Копакабани. Щорічно в новорічному карнавалі беруть участь близько 2 мільйонів осіб – на вулиці виходить все місто і приїжджають туристи з різних куточків світу. Тут існує традиція - стоячи відраховувати в голос останні секунди року, що минає, бажати один одному щасливого року і пити шампанське під час святкового феєрверка.

У 2018 році в Дубаї вирішив почати рік нестандартно - з масштабного лазерного і звукового шоу, яке було спроектовано на один будинок. Шоу було присвячено Новому року й увійшло в Книгу рекордів Гіннесса.

Читайте такожЯк загадати бажання на Новий рік: загальні рекомендації та поради для знаків ЗодіакуВ Австралії на Новий рік зазвичай жарко, тому Санта Клауса тут традиційно чекають з води на скутері, катері або іншому водному транспорті прямо на пляжі. Тут навіть проводять цілі запливи Санта Клаусів.

У Мексиці існує традиція - з кожним ударом курантів їдять по одній ягоді винограду для того, щоб збувалися бажання. Також зустрічають Новий рік й в Іспанії. Ще мексиканці вірять, що свою долю можна запрограмувати на Новий рік за допомогою спідньої білизни. Надягати необхідно тільки нову білизну. При цьому значення має й колір білизни: жовта – якщо хочуть багато грошей в новому році, червона – якщо хочуть любові.

У світі є країни, де урочисті ритуали – справжнє табу, а також святкування Нового року суворо заборонено на законодавчому рівні. Наприклад, уряд Брунею розпорядився за святкування Нового року садити на 5 років у в'язницю – заборонено прикрашати ялинку, приміщення та носити шапки Санта Клауса. Доказом злочину можуть стати навіть бенгальські вогні

У Сомалі святкувати Різдво можна тільки іноземцям і тільки вдома, але не в готелях, ресторанах та інших публічних місцях. Жителі Саудівської Аравії 31 грудня та 1 січня не мають права демонструвати радість у зв'язку з приходом Нового року, а в місцевих магазинах в ці дні заборонено продавати подарунки та квіти.

Це пов'язано з немусульманським походженням свята: урочистості на цей день можуть завдати шкоди ісламу, як це пояснює влада.

Читайте такожСоціологи з'ясували, коли українці хочуть святкувати РіздвоВ Європі новорічні гуляння з року в рік проходять все скромніше. У 2016 році в Парижі скасували святковий ярмарок, в Брюсселі та інших європейських столиць заборонили феєрверк.

Це може призвести до того, що Новий Рік просто зникне.

У Таджикистані й зовсім рекомендували прибрати Діда Мороза і Снігуроньку. Театри повинні були у своїх постановках перейменувати їх в Зоряного чарівника і Зоряну фею. Діда Мороз й зовсім хотіли визнати прибульцем. У країні нібито хотіли поступово відмовитися від святкування Нового року.

У 2015 році на українському Прикарпатті місцеві чиновники хотіли прибрати з дитячих свят Діда Мороза та Снігуроньку з політичних міркувань.

Деякі противники Нового року святкують антиНовий рік. Вони спалюють всю атрибутику в новорічну ніч, в тому числі ялинки та Санта Клауса.

Як раніше повідомляв УНІАН, українці на різдвяні та новорічні свята отримають додаткові вихідні.

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