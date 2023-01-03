Станом на сьогодні загальна сума завданих збитків сягає понад 700 млрд доларів.

Уряд розраховує найближчим часом почати відновлення зруйнованого внаслідок агресії РФ житла коштом конфіскованих активів російських банків.

"Уже найближчим часом розраховуємо почати відновлення за рахунок коштів, конфіскованих у російських банків, – на спецрахунку вже є для цього 17 млрд грн. Перший пріоритет – зруйноване житло людей", – заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, у держбюджеті на поточний рік закладено 35,5 млрд грн для Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Це будівництво та ремонт громадських будівель, об’єктів критичної інфраструктури, забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

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Шмигаль також зазначив, що частиною великої відбудови буде залучення в українську економіку іноземних інвестицій. Тому цього року Україна має завершити розпочаті переговори про страхування військових ризиків для іноземних інвесторів.

"Спільно зі Світовим банком плануємо провести чергову верифікацію потреб України на швидке відновлення. Нагадаю, що маємо таку фіксацію на початок червня. Тоді цифра становила 350 млрд доларів завданих збитків. Враховуючи останні атаки на нашу інфраструктуру, сьогодні ця сума сягає понад 700 млрд доларів", – зазначив Шмигаль.

Відновлення зруйнованого РФ житла

Як повідомляв УНІАН, станом на початок вересня, за підрахунками Київської школи економіки, з початку широкомасштабної війни РФ в Україні пошкоджено або зруйновано щонайменше 15 300 багатоповерхівок і 115 900 приватних будинків.

18 жовтня Кабінет міністрів України запустив програму "Відновлення", яка передбачає фінансування будівельних робіт з часткового відновлення житлових будівель, пошкоджених внаслідок військової агресії Росії.

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