Послуга працюватиме в тестовому режимі.

З 1 грудня на порталі "Дія" стане доступною послуга зміни місця проживання онлайн майже для всієї України.

Про це повідомив очільник Мінцифри України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"З 1 грудня запускаємо бета-тест зміни місця проживання онлайн на порталі "Дія", - повідомив Федоров.

Читайте такожУ Зеленського розкрили деталі виплат вакцинованим: на що можна буде витратити тисячу від президентаЗа словами міністра, послугу можна буде отримати за один робочий день без відвідування установ та довгого очікування. Півроку тому змінити місце проживання онлайн вже можна було у Києві, Харкові, Маріуполі, Вінниці, Луцьку, Кривому Розі та Рівному.

"Ми повністю трансформуємо послугу, прибираючи бюрократію. Більше не потрібно буде їхати, наприклад, до свого рідного міста, навіть якщо ви хочете там зареєструватися", - зазначив Федоров.

Міністр також додав, що тепер чоловікам не потрібно ходити до військкомату, щоб знятися чи стати на облік.

Зареєструватися на зміну місця проживання можна тут.

Нагадаємо, послуга реєстрації місця проживання онлайн стане доступною за допомогою порталу "Дія" для тих українців, які мають паспорти у формі книжки. Наразі відповідна послуга вже доступна для тих, хто має паспорт у формі ID-картки.

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Автор: Екатерина Малюга