Наразі стан здоров’я малюка задовільний.

На Харківщині повідомлено про підозру матері, яка викинула новонароджену дитину у яму туалету біля залізничного вокзалу.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Читайте такожЗірвали дошки туалету: стали відомі подробиці порятунку викинутого немовляти у Харківській області (відео)Досудовим розслідуванням встановлено, що вранці 27 березня жінка поклала у пакет та залишила в ямі туалету біля залізничного вокзалу станції «Панютине» свою новонароджену дитину – хлопчика.

«Немовля врятували та доставили до реанімаційного відділення Лозівської центральної районної лікарні. Наразі стан здоров’я малюка задовільний, його здоров’ю нічого не загрожує», - йдеться у повідомленні.

Жінці повідомлено про підозру за фактом замаху на умисне вбивство своєї новонародженої дитини одразу після пологів (ч. 2 ст. 15, ст. 117 КК України).

Стосовно підозрюваної до суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Мати викинула дитину у туалет: передісторія

Вранці 27 березня на Харківщині у туалеті біля залізничного вокзалу в смт Панютине виявили новонароджене немовля.

Поліцейські встановили особу матері хлопчика. Жінці 41 рік. У неї є чоловік та четверо дітей.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 135 (залишення матір’ю новонародженої дитини у небезпеці) Кримінального кодексу України.

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Автор: Світлана Макринська