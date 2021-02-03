Котеленець зобов'язана перебувати в м. Києві за своєю домашньою адресою.

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід ветерану АТО Вікторії Котеленець, підозрюваній в участі у діяльності терористичної організації «ДНР», з тримання під вартою на домашній арешт.

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Як передає кореспондент УНІАН, суд задовольнив апеляційну скаргу адвокатів Котеленець на ухвалу Печерського районного суду Києва про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Київський апеляційний суд скасував цю ухвалу та ухвалив нову, якою обрав для Котеленець запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Суд також зобов'язав Котеленець впродовж дії цього запобіжного заходу перебувати в м. Києві за своєю домашньою адресою.

Що відомо про справу проти ветерана ДУК "Правий сектор" Вікторії Котеленець

Котеленець, позивний "Фортуна" - ветеран ДУК "Правий сектор" та Української добровольчої армії. Служила в зоні АТО у 2015-2017 роках.

19 січня 2021 року Котеленець було затримано поліцією у Міністерстві ветеранів у Києві, куди вона спеціально приїхала з Донеччини, де постійно мешкає з сім’єю, щоб отримати посвідчення УБД. Того ж дня відбувся суд з обрання запобіжного заходу, який відправив жінку на 2 місяці до Лук'янівського СІЗО.

Поліція підозрює Котеленець в тому, що вона нібито є жінкою, яка на так званому "параді" в Донецьку у 2014 році конвоювала українських військовополонених і широко «засвітилася» на фото.

28 січня засідання апеляційного суду Києва з розгляду скарги на обрання Котеленець запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою було перенесено на 3 лютого.

Котеленець зголосилися взяти на поруки 17 народних депутатів, а також міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Біля будівлі суду активісти проводили акцію на захист Котеленець.

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Автор: Дмитро Хилюк