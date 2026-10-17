Вінниця опинилася в повному блекауті через російські удари

Електротранспорт у місті зупинився, замість нього на маршрути вийшли автобуси.

Через російську атаку Вінниця залишилася повністю без електроенергії. В даний час фахівці оцінюють масштаби руйнувань у місті.

Про це повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов. "Через російську атаку - Вінниця без електроенергії. Поки що фахівці оцінюють обсяг руйнувань. Про всі зміни повідомлятимемо", - зазначив він.

Мер деталізував, що критична інфраструктура в місті працює на резервному живленні.

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"На час відсутності світла електротранспорт не працюватиме. Натомість вийде більше автобусів та маршрутних таксі", - попередив Моргунов.

Ситуація з електроенергією в Україні

На сьогоднішній день ситуація в енергосистемі України залишається складною через наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру. Напередодні "Укренерго" попереджало про погодинні відключення електроенергії для населення в частині областей обсягом від однієї до 2,5 черги, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу в усіх регіонах країни.

16 жовтня в Києві запроваджували екстрені відключення світла. Через російські удари також фіксувалися нові знеструмлення в низці областей. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджене обладнання, а графіки можуть змінюватися залежно від ситуації.

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