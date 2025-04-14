Також пропонується зняти бюрократичну тяганину з довідками при лікування пораненого захисника.

Необхідно вирішити питання виплат пораненим військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні, та надання ними довідок кожні 10 днів. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук у Telegram.

Вона зазначила, що під час виїзної наради в одному з військових госпіталів було виявлено два проблемні питання, що стосуються поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні.

За словами Верещук, часто трапляється, що поранені військовослужбовці, яких на час лікування вивели поза штат, не отримують матеріального забезпечення в повному обсязі.

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"Тобто отримують 650 грн замість щонайменше 20 100 грн. Це незаконно та неправильно", - наголосила вона.

Верещук закликала Міноборони видати належні відомчі розʼяснення щодо дотримання Закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей".

Також заступниця керівника Офісу президента України повідомила, що військові частини вимагають, щоб військовослужбовці кожні 10 днів надавали довідки про перебування на лікуванні у закладі охорони здоровʼя.

"Це неправильно. Заклади охорони здоровʼя та військові частини мають самі обмінюватись цими даними без участі пораненого військовослужбовця. Всі юридичні та технічні умови для цього є", - наголосила Верещук.

Вона попросила Генеральний штаб ЗСУ, Командування Медичних сил ЗСУ та Міністерство охорони здоров’я видати додаткові відомчі розʼяснення з цього приводу.

Виплати пораненим військовослужбовцям: актуальні новини

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2024 року Міністерство оборони повідомило про грошове забезпечення, передбачене для поранених військовослужбовців під час воєнного стану.

Зазначалося, що військовослужбовцям Збройних сил, які лікуються після поранення (контузії, травми або каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини, гарантовано грошове забезпечення.

Військові, які перебувають на стаціонарному лікуванні, отримують щомісячне грошове забезпечення за останніми займаними посадами, тобто не менше 20 100 грн на місяць, та додаткову винагороду в розмірі 100 000 грн. Виплати здійснюються за весь час перебування в лікарні та у відпустці для лікування внаслідок поранення, але не більше 12 місяців поспіль.

Якщо військовий безперервно перебуває на лікуванні понад чотири місяці (але не більше 12), грошове забезпечення виплачується на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про продовження тривалого лікування.

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