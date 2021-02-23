Жінці призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробувальним строком два роки.

Жительку Донеччини засуджено до умовного строку за організацію та проведення псевдореферендуму у 2014 році.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Прокурором у суді доведено, що у травні 2014 року 41-річна жителька Волноваського району обіймала посаду члена так званої дільничної виборчої комісії, приймала активну участь у проведенні так званого «референдуму» щодо визнання державної самостійності «ДНР» на території смт Мирне.

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Зазначається, що вироком суду обвинуваченій у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України (ч. 2 ст. 110 КК України) призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробувальним строком два роки.

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Автор: Світлана Макринська