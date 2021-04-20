Попередньо встановлено, що смерть була природною від хвороб.

У прокуратурі Києва заявили, що Віталій Рудзько, який влітку 2020 року жорстоко побив і намагався зґвалтувати Анастасію Лугову в поїзді «Київ-Маріуполь», помер у лікарні природною смертю.

Читайте такожУ СІЗО помер чоловік, який побив та хотів зґвалтувати Анастасію Лугову в поїзді "Маріуполь - Київ"Про це пише «Українська правда» з посиланням на спікера Київської міської прокуратури Надію Максимець.

«Попередньо, смерть природна, внаслідок хвороби, тілесних ушкоджень у нього не було. Подальша доля кримінального провадження у зв'язку зі смертю підозрюваного буде вирішена на наступному судовому засіданні 19 травня 2021 року», – зазначила вона.

Напад на Анастасію Лугову: що відомо

Жахлива ситуація трапилася в ніч на 1 серпня 2020 року. У купе поїзда «Київ-Маріуполь», де спала Анастасія Лугова з сином, пробрався п'яний чоловік – Віталій Рудзько.

Він намагався зґвалтувати жінку, але Анастасія пручалася. Підозрюваний жорстоко побив постраждалу, проте їй вдалося сховатися від зловмисника.

Допомогла потерпілій провідниця іншого вагона, яка повідомила про інцидент начальнику поїзда. Нелюда затримали після прибуття поїзда до Києва.

Підозрюваним виявився уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович 1975 року народження. Він був тричі судимий. У 1996 році – за викрадення автомобіля, в 1999-му – за хуліганство, у 2008-му – за крадіжку.

Чоловікові було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 153 (сексуальне насильство), ч. 2 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

З моменту затримання підозрюваний перебував під арештом. Ще на початку серпня в прокуратурі Києва обіцяли, що йому «світить» до 7 років в'язниці. Однак його захист вимагав 5 років для ґвалтівника.l

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Автор: Катерина Шварц