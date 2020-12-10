У Києві рятувальники дістали з колектора людські останки (фото)

У річці Либідь в колекторі, в глибині понад 800 метрів, серед завалу виявлені скелетоподібні останки.

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