Останки передали поліції / фото dtp.kiev.ua
У Києві в колекторі знайшли людські останки.
Читайте такожВбивство музиканта у Києві: суд заарештував третього підзрюваногоПро це пише dtp.kiev.ua, посилаючись на комунальну аварійно-рятувальну службу.
У річці Либідь в колекторі, в глибині понад 800 метрів, серед завалу виявлені скелетоподібні останки.
Рятувальники КАРС провели роботи з їх вилучення. Останки передали поліції.
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