Адвокат затриманого заявляє, що підозру вручили без його присутності, що є порушенням закону.

Затриманому в суботу після акції на підтримку активіста Сергія Стерненка біля Офісу президента Владу Сорду повідомили про підозру в "хуліганстві з використанням зброї".

Читайте такожОП оцінив збитки від вандалізму на акції прихильників Стерненка у два мільйони гривень (відео)Про це повідомив «Суспільному» адвокат Сорда Дмитро Мазурок.

За його словами, Сорда затримали о 21:35 20 березня, і, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, протягом доби, тобто до 21:35 21 березня йому мали вручити підозру.

Дізнатися про те, чи отримав її затриманий, захиснику вдалося лише під вечір, оскільки слідчий був не на зв'язку.

"Я весь день чекав на виклик слідчого. Від журналістів, від колег я дізнався, що поліція повідомила про вручення підозри, і зараз питання розглядається судом. На жаль, слідчий був цілий день не на зв’язку. Тільки під вечір вдалося з ним зідзвонитися", - розповів адвокат.

Копію підозри слідчий пообіцяв надіслати захисту Сорда згодом. Проте Мазурок зауважив, що вона була вручена без його присутності, що є порушенням закону.

Також захисник повідомив, що справу Сорда швидше за все розглянуть у другій половині 22 березня, або вранці 23 березня у Печерському районному суді Києва.

Захист клопотатиме про поміщення його під домашній арешт.

"Ми вважаємо, що домашнього арешту буде більш ніж достатньо. Про жодне тримання під вартою не може бути й мови. Є підозра на те, що він щось зробив. Ми подивимось на докази, які є", - зазначив адвокат.

Акція на підтримку Стерненка: що відбувалося

20 березня біля будівлі Офісу президента на Банковій у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Сергія Стерненка з нагоди дня його народження.

Протестувальники палили фаєри і кидали шумові гранати. Окрім цього, вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Також активісти розбили скло у дверях будівлі і закидали фаєри та димові шашки в середину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі.

Вони скандували "Аваков - чорт", "Свободу політв'язням", "Стерненку - волю", "Зеленський, не мовчи!", а також "Справедливість - Стерненку, справедливість - усім!"

Крім того, учасники акції розмалювали будівлю ОП червоною фарбою, а на завершення встановили біля входу салютну установку і влаштували канонаду під вигуки: "З днем народження, Сергію!".

Події біля ОП поліція кваліфікує як хуліганство, затримано одну особу.

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Автор: Тамара Отовська