Правозахисна спільнота не виключає, що до Єсипенка застосовувалися тортури.

Катерина Єсипенко - дружина незаконно арештованого у Криму журналіста Владислава Єсипенка - заявила, що боїться за життя чоловіка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на прес-конференції у Києві.

Як нагадала, голова правління Кримської правозахисної групи (КПГ) Ольга Скрипник, до Єсипенка не допускають адвоката Єміля Курбедінова, натомість йому без його згоди призначили адвоката Віолетту Синєглазову, яку правозахисники та активісти звинувачують у співпраці з ФСБ та підтримці обвинувачення, а не своїх клієнтів.

"Вона завжди представляє інтереси не людини, вона представляє інтереси слідства. Вона по суті допомагає слідству і тисне на людину для того, щоб вона зізналася в тому, що хоче ФСБ", - розповіла Скрипник.

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Вона додала, що вчора у Єсипенка взяв "інтерв'ю" "журналіст" підконтрольного Кремлю ЗМІ.

Дружина журналіста зазначила, що на опублікованому відео "інтерв'ю" Єсипенко вдягнений у чужий одяг - не той, що вона йому передавала.

Крім того, вона припускає, що під одягом у нього було щось розміщено, можливо якийсь пристрій чи корсет, тому що його фігура була не пропорційною та відрізнялася від того, як він виглядає зазвичай.

Також на його обличчі та шиї були помітні сліди побоїв.

Вона також розповіла, що слова, які чоловік вживав в "інтерв'ю", він ніколи не вживає у реальному житті.

"Я вже не перший раз хочу заявити, що я боюся за життя свого чоловіка, особливо після вчорашнього відео. Це відео - черговий доказ побоїв, тортур та знущань над людиною. Також цей факт підтверджує недопуск двох незалежних адвокатів до мого чоловіка", - повідомила вона.

Єсипенко розповіла, що 16 березня протягом години після того, як російська ФСБ опублікувала повідомлення про затримання його чоловіка, він їй зателефонував.

Чоловік повідомив, що може говорити лише на побутові теми, а його голос, за словами дружини, був рівним та беземоційним.

Він також сказав, що не може відповісти на запитання щодо того, чи його били, чи просто з ним говорили.

Журналіст також розповів, що знає про призначення йому адвоката Синєглазової, і повідомив, що відмовився від адвоката Курбедінова, тому що "іншого адвоката бути не може і не буде".

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Дружина Єсипенка також додала, що чоловік повідомив про надання слідчим ФСБ дозволу на побачення з нею та донькою, однак, враховуючи тон розмови та голос, його слова вона розцінила навпаки - як попередження про те, що приїздити не варто.

За словами Скрипник, зазвичай у таких справах просто так не дозволяють телефонні розмови та побачення, тому це можна розцінити як форму психологічного тиску.

Вона підкреслила, що після перегляду відео цього "інтерв'ю" правозахисна спільнота не виключає, що до Єсипенка застосовувалися тортури.

Очільниця КПГ наголосила на політичній вмотивованості справи.

Вона також закликала президента, Міністерство закордонних справ, Мінреінтеграції використовувати всі свої можливості для звільнення Єсипенка.

Присутні на прес-конференції колеги Єсипенка закликали ЗМІ не ігнорувати цю тему та висвітлювати її, адже максимальна увага до справи може врятувати його здоров'я та життя.

Окрім цього, Катерина Єсипенко на прес-конференції закликала президента України Володимира Зеленського та міжнародну спільноту сприяти звільненню свого чоловіка.

Їй було важко говорити через сльози, але вона розповіла про те, що родина виїхала з окупованого Криму у 2015 році.

За її словами, чоловік не зміг залишатися осторонь та згодом почав висвітлювати події, які відбувалися у Криму та співпрацювати з проектом Радіо Свободи "Крим.Реалії".

Після зникнення чоловіка Єсипенка звернулася до профільних відомств, зокрема, до прокуратури Автономної Республіки Крим, Офісу уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової та її російської колеги Тетяни Москалькової.

Від прокуратури АРК та Денісової вона отримала відповіді, однак від Москалькової досі не надійшло жодної реакції.

Єсипенко зазначила, що 13 березня у її чоловіка був день народження, однак вона не змогла передати вітальний малюнок від доньки, який вона продемонстувала на прес-конференції, та свій лист з привітанням через те, що адвоката, з яким вона уклала угоду, не допускають до Єсипенка.

"Я хочу звернутися до всіх, хто може нам допомогти та приблизити звільнення журналіста Владислава Єсипенка. До президента України, омбудсменів, міжнародних організацій. Я прошу про допомогу всіх...", - закликала вона.

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Затримання Владислава Єсипенка: що відомо

10 березня у тимчасово окупованому Криму російська ФСБ затримала двох учасників акції до дня народження Тараса Шевченка, що відбулася в Сімферополі напередодні.

Єлизавета Павленко та Владислав Єсипенко перестали виходити на зв'язок увечері 10 березня.

Пізніше стало відомо, що їх затримала ФСБ.

Павленко відвезли додому, де провели обшук, в результаті якого у неї вилучили техніку та особисті речі. Однак затримувати й надалі її не стали.

Єсипенка відвезли до ізолятора тимчасового утримання у Сімферополі. Йому інкримінують ч.1. ст. 223-1 Кримінального кодексу Росії (Незаконні виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї, її основних частин (за винятком вогнепальної зброї обмеженого ураження), а також незаконне виготовлення боєприпасів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді арешту до 11 травня.

Пізніше окупанти додали й підозру у шпигунстві.

Адвоката Еміля Курбедінова, з яким дружина Єсипенка уклала угоду, до нього не допускають.

Згодом у Радіо Свобода заявили, що Єсипенко співпрацював з їхнім проектом "Крим.Реалії".

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Автор: Антоніна Доломанжи