Водоспад є Найвищим в Україні.

У мережі показали чергу з автомобілів біля водоспаду Учан-Су біля окупованої Ялти. У місті спостерігається значна нестача прісної води.

Відео з чергою оприлюднено на сторінці блогера RoksolanaToday&КрымUA у Twitter. Зазначається, що запис зроблено напередодні,10 січня. На ньому видно, як автівки вишикувались в чергу біля джерела прісної води.

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"Вчора. Затор на Учан Су. Рвонули води набрати?" - йдеться в повідомленні.

Проблеми з водою констатують представники окупаційної адміністрації Ялти. Зокрема, як заявила призначена окупантами "глава адміністрації міста" Янина Павленко, опади за святкові дні жодним чином не вплинули на ситуацію із наповненістю водосховищ, передає "РИА Новости".

"В Загорському водосховищі при паспортному обсязі має бути 27 млн 800 тис. кубометрів." Мертвий "обсяг - 2 млн 500 тис. На разі в водосховищі - 2 млн 42 тис. кубометрів", - сказала вона.

Довідка. Учан-Су є найвищим водоспадом України. Розташований на висоті 390 м над рівнем моря, на південному схилі гори Ай-Петрі, за 6 км на північ від Ялти.

Чому в окупованому Криму не вистачає води

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів припинили.

Влада України неодноразово заявляла, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

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Автор: Андрій Василюк