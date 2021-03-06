Архієпископ Константинополя та Нового Риму - вселенський патріарх Варфоломій І приїде в Україну на запрошення президента Володимира Зеленського.

Архієпископ Константинополя та Нового Риму - вселенський патріарх Варфоломій підтвердив, що відвідає Україну на День незалежності.

Про це заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук написала у Facebook.

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"Чудові новини зі Стамбула! На зустрічі з делегацією народних депутатів із фракції "Слуга народу" вселенський патріарх Варфоломій I підтвердив свій приїзд до України на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності – на запрошення Володимира Зеленського", - повідомила Кравчук.

Вона нагадала, що востаннє в Україні Варфоломій перебував у 2008 році.

"Дуже символічно, що на святкуванні Дня Незалежності України прибуде патріарх, який відіграв одну з ключових ролей для унезалежнення і визнання Українського православ’я", - додала депутат.

Томос для України: що було раніше

15 грудня 2018 року Об'єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Єпіфанія предстоятелем єдиної помісної Православної церкви України.

6 січня 2019 року в соборі святого Георгія у Стамбулі вселенський патріарх Варфоломій вручив митрополиту Епіфанію томос про надання автокефалії ПЦУ.

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Автор: Вікторія Токарєва