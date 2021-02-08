Всі за одного. Як працює самозахист підприємців
Всі за одного. Як працює самозахист підприємців

Всі за одного. Як працює самозахист підприємців

Олександр Іваніцький
22:23, 08 лютого 2021
5 хв. 322

Сам себе не захистиш – ніхто тебе не захистить. Саме за таким принципом живуть наразі десятки підприємців у Дніпрі, які створили для захисту від свавілля влади та більших, сильніших "акул бізнесу", громадську організацію "Самозахист підприємців". І свою "франшизу" вони вже розповсюджують по країні.

Шість десятків чоловіків час від часу збираються та чистять зброю, готують її до літа, щоб виїхати на стрільбище

Час від часу на закритій базі у Дніпрі разом збираються чоловіки. Збираються, щоб почистити зброю та підготувати її до літа, коли можна буде виїхати на стрільбище. Кожен з них – керівник маленької групи, яку він може швидко зібрати у потрібному місті в потрібний час. 

Колись їх було чотириста п’ятдесят, зараз залишилися шість десятків - найстійкіші і найсміливіші. Інші чоловіки не витримали.

Вони розповідають "Грошам", що їх  ворог - мер міста Дніпро Борис Філатов. Очільник міста час від часу звертається до них через місцевий телеканал: "Це організована злочинна група, у якій є координація. Бойовики. Зброя мисливська, травматична… Я їм просто оголосив війну. Я їм сказав, що я вас зажену… Це кримінальна профспілка, яка надає послуги від адвокатського обслуговування до силового прикриття для тих, хто платить в цю кримінальну профспілку гроші".

Втім, хто вони насправді? Колись всі вони мали якийсь бізнес, але зараз майже всі його втратили і створили громадську організацію Дніпра "Самозахист підприємців". 

Упорядковувати МАФи треба, але законно. В Дніпрі – не так

Можна багато говорити про те, що МАФи псують обличчя міст. Про те, що їх треба упорядковувати, а деінде і правда - зносити. Але робити це треба законно – за рішенням суду. Втім, коли знищували бізнес членів "Самозахисту підприємців", такого рішення у міської влади не було. Ба більше, свою "повагу" до українських суддів мер Дніпра Борис Філатов  висловив у інтерв’ю щодо дій "Самозахисту…": "Вони можуть захоплювати землю. Ставити ларьки, де захочуть. Купувати рішення судів. Робити все законним через рішення судів". 

Отже, одного дня в Дніпрі зносили 20 кіосків. Прикривала роботу екскаваторів не поліція, а комунальне підприємство "Муніципальна варта". Сталися сутички з застосуванням сльозогінного газу…

Сутички підприємців з представниками КП "Муніципальна варта" в Дніпрі

Лідер ГО "Самозахист підприємців" Віктор  Боровинський не приховує, що того дня підприємці приїхали відстоювати свої кіоски зі зброєю. "Але вона лежала в машинах, ми її не брали", - розповів він "Грошам". 

Тому що, за його словами, міська влада тільки того й чекала. Спецпризначенці стояли по периметру й чекали на привід, аби піти у наступ… 

"Тут, на заправці, стояло два автобуси, 100 осіб в червоних беретах, з автоматами", - згадує підприємець Марія Самітова, розповідаючи "Грошам" про події того дня. 

Боровинський розказує, як в "Самозахисті" з’явилася зброя: "В один з днів, це був 2014 рік, наших десантників роззброюють на Донбасі, забирають зброю, бронетранспортери. І ставало трошки страшно, що вони зараз сюди приїдуть, а  чинити опір нікому". Тож підприємці поїхали до Дніпропетровської ОДА й попросили видати зброю. Їм відмовили.

Лідер ГО "Самозахист підприємців" Віктор Боровинський розповідає, як в "Самозахисті" з’явилася зброя

"Але сказали, що, мовляв, дамо можливість зброю придбати. Так ми й зробили. Ми тоді придбали автомати-карабіни і готові були захищати своє місто. На щастя, цього не знадобилося", - розповідає Боровинський "Грошам". 

Наразі мер Дніпра Борис Філатов жорстко воює з підприємцями. Хоча сам бізнесмен. І знає, як в Україні важко вести бізнес. Та підприємці, схоже, перемагають. Марія Самітова втратила два МАФи – з іграшками та канцтоварами. Втім зараз міська влада вимушена вибачатись та компенсувати вартість двох її зруйнованих кіосків. Так за "самодурство" мера розраховуються усі містяни – компенсація ж бо не з його кишені, а з бюджету. 

"Я виграла суд і тепер вони винні мені гроші за ці кіоски – 170 тисяч гривень", - розповідає Марія. 

Її історія - лише один приклад реальної допомоги сили "Самозахисту". Вони добиваються справедливості не тільки для себе. 

Володимир Ніколайчук привів Ростіка – дитину, яку він кілька років опікає, на вулицю, де хлопець колись жив. Ростік показує на бетонний паркан – колись тут був його дім.

"У 2017 році завод "Стеко" вирішив розширити свої володіння. І тупо віджав у людей будинки", - розповідає Володимир Ніколайчук "Грошам". 

Завод якимось чином зміг отримати земельну ділянку, на якій стояв будинок хлопчика. "Коли я прийшов, в реєстрі будинок був переоформлений вже на інших, підставних осіб", - згадує Володимир. 

Чоловік розумів - якщо будинок знесуть, Ростислав, тато і мама якого і так позбавлені батьківських прав, опиниться на вулиці. "Тож я кожен день приїздив сюди і цих людей відганяв палкою", - каже Володимир. 

Але робити це було все важче. "Тому я зателефонував в "Самозахист", приїхало сто осіб. Представники заводу побачили реальну силу. Вони запропонували нам 11,5 тис доларів. Ми додали грошей і купили дитині однокімнатну квартиру", - розповідає Володимир. 

У "Самозахисті підприємців" визнають, що безчинства місцевої влади – проблема не тільки Дніпра. І тому вони вже мають філії у Запоріжжі, Івано-Франківську, Львові, Одесі, Києві. По всій Україні людям не подобається, коли не поважають їх права. І вони об’єднуються… для самозахисту. 

Олександр Іваницький

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новини партнерів
завантаження...

Чи подобається Вам сайт?
Залиште свою думку

+
Погоджуюся
Продовжуючи переглядати www.unian.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності