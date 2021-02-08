Всі за одного. Як працює самозахист підприємців

Сам себе не захистиш – ніхто тебе не захистить. Саме за таким принципом живуть наразі десятки підприємців у Дніпрі, які створили для захисту від свавілля влади та більших, сильніших "акул бізнесу", громадську організацію "Самозахист підприємців". І свою "франшизу" вони вже розповсюджують по країні.

Час від часу на закритій базі у Дніпрі разом збираються чоловіки. Збираються, щоб почистити зброю та підготувати її до літа, коли можна буде виїхати на стрільбище. Кожен з них – керівник маленької групи, яку він може швидко зібрати у потрібному місті в потрібний час.

Колись їх було чотириста п’ятдесят, зараз залишилися шість десятків - найстійкіші і найсміливіші. Інші чоловіки не витримали.

Вони розповідають "Грошам", що їх ворог - мер міста Дніпро Борис Філатов. Очільник міста час від часу звертається до них через місцевий телеканал: "Це організована злочинна група, у якій є координація. Бойовики. Зброя мисливська, травматична… Я їм просто оголосив війну. Я їм сказав, що я вас зажену… Це кримінальна профспілка, яка надає послуги від адвокатського обслуговування до силового прикриття для тих, хто платить в цю кримінальну профспілку гроші".

Втім, хто вони насправді? Колись всі вони мали якийсь бізнес, але зараз майже всі його втратили і створили громадську організацію Дніпра "Самозахист підприємців".

Можна багато говорити про те, що МАФи псують обличчя міст. Про те, що їх треба упорядковувати, а деінде і правда - зносити. Але робити це треба законно – за рішенням суду. Втім, коли знищували бізнес членів "Самозахисту підприємців", такого рішення у міської влади не було. Ба більше, свою "повагу" до українських суддів мер Дніпра Борис Філатов висловив у інтерв’ю щодо дій "Самозахисту…": "Вони можуть захоплювати землю. Ставити ларьки, де захочуть. Купувати рішення судів. Робити все законним через рішення судів".

Отже, одного дня в Дніпрі зносили 20 кіосків. Прикривала роботу екскаваторів не поліція, а комунальне підприємство "Муніципальна варта". Сталися сутички з застосуванням сльозогінного газу…

Лідер ГО "Самозахист підприємців" Віктор Боровинський не приховує, що того дня підприємці приїхали відстоювати свої кіоски зі зброєю. "Але вона лежала в машинах, ми її не брали", - розповів він "Грошам".

Тому що, за його словами, міська влада тільки того й чекала. Спецпризначенці стояли по периметру й чекали на привід, аби піти у наступ…

"Тут, на заправці, стояло два автобуси, 100 осіб в червоних беретах, з автоматами", - згадує підприємець Марія Самітова, розповідаючи "Грошам" про події того дня.

Боровинський розказує, як в "Самозахисті" з’явилася зброя: "В один з днів, це був 2014 рік, наших десантників роззброюють на Донбасі, забирають зброю, бронетранспортери. І ставало трошки страшно, що вони зараз сюди приїдуть, а чинити опір нікому". Тож підприємці поїхали до Дніпропетровської ОДА й попросили видати зброю. Їм відмовили.

"Але сказали, що, мовляв, дамо можливість зброю придбати. Так ми й зробили. Ми тоді придбали автомати-карабіни і готові були захищати своє місто. На щастя, цього не знадобилося", - розповідає Боровинський "Грошам".

Наразі мер Дніпра Борис Філатов жорстко воює з підприємцями. Хоча сам бізнесмен. І знає, як в Україні важко вести бізнес. Та підприємці, схоже, перемагають. Марія Самітова втратила два МАФи – з іграшками та канцтоварами. Втім зараз міська влада вимушена вибачатись та компенсувати вартість двох її зруйнованих кіосків. Так за "самодурство" мера розраховуються усі містяни – компенсація ж бо не з його кишені, а з бюджету.

"Я виграла суд і тепер вони винні мені гроші за ці кіоски – 170 тисяч гривень", - розповідає Марія.

Її історія - лише один приклад реальної допомоги сили "Самозахисту". Вони добиваються справедливості не тільки для себе.

Володимир Ніколайчук привів Ростіка – дитину, яку він кілька років опікає, на вулицю, де хлопець колись жив. Ростік показує на бетонний паркан – колись тут був його дім.

"У 2017 році завод "Стеко" вирішив розширити свої володіння. І тупо віджав у людей будинки", - розповідає Володимир Ніколайчук "Грошам".

Завод якимось чином зміг отримати земельну ділянку, на якій стояв будинок хлопчика. "Коли я прийшов, в реєстрі будинок був переоформлений вже на інших, підставних осіб", - згадує Володимир.

Чоловік розумів - якщо будинок знесуть, Ростислав, тато і мама якого і так позбавлені батьківських прав, опиниться на вулиці. "Тож я кожен день приїздив сюди і цих людей відганяв палкою", - каже Володимир.

Але робити це було все важче. "Тому я зателефонував в "Самозахист", приїхало сто осіб. Представники заводу побачили реальну силу. Вони запропонували нам 11,5 тис доларів. Ми додали грошей і купили дитині однокімнатну квартиру", - розповідає Володимир.

У "Самозахисті підприємців" визнають, що безчинства місцевої влади – проблема не тільки Дніпра. І тому вони вже мають філії у Запоріжжі, Івано-Франківську, Львові, Одесі, Києві. По всій Україні людям не подобається, коли не поважають їх права. І вони об’єднуються… для самозахисту.

Олександр Іваницький

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