Анастасія Волкова заснувала стартап, який надає технологічні послуги аграрному бізнесу в різних країнах світу.

Українка Анастасія Волкова увійшла до переліку 100 найбільш впливових та надихаючих жінок року за версією BBC.

Волкова є засновницею стартапу Flurosat, який надає технологічні послуги аграрному бізнесу в різних країнах світу, повідомляє ВВС.

Читайте такожУкраїнці посіли 44 місце у світі за знанням англійської мови

Її сервіс працює за підпискою і допомагає фермерам отримувати різноманітні дані про стан їхнього врожаю.

Програма аналізує супутникові знімки полів, фотографії з дронів, застосовує технології штучного інтелекту і на основі отриманої інформації радить фермерам, як краще поводитися із врожаєм.

Користувач, приміром, може отримати підказки та рекомендації щодо поливу, використання добрив, потенційної дохідності його поля тощо.

Анастасія Волкова: шлях до успіху

Анастасія Волкова здобула вищу освіту в Національному авіаційному університеті у Києві, а згодом отримала ступінь магістра в Варшавському технологічному університеті.

У 2015 році жінка переїхала до Австралії, щоб займатися наукою.

У 2018 році вона захистила докторську дисертацію в місцевому Сіднейському університеті, а згодом заснувала Flurosat.

Зараз послугами сервісу користуються понад тисяча компаній з 15 країн світу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН