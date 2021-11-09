У День писемності та мови пропонуємо перевірити свій рівень володіння українською.

9 листопада відзначається День української писемності та мови. Ця дата припадає на ще одне свято – вшанування Нестора-літописця, автора "Повісті минулих літ" та послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Дослідники вважають, що саме з його праці починається писемна українська мова. Колись навіть дітей віддавали до школи саме у цей день.

Пропонуємо перевірити - як добре ви знаєте українську мову - та пройти невеличкий тест.

В День української писемності та мови, на Українському радіо традиційно відбувається радіодиктант національної єдності. Цю акцію започатковано з 2000 року. Відтоді щороку всі охочі можуть узяти участь у написанні радіодиктанту та не стільки з'ясувати, чи добре знають українську мову, як продемонструвати єдність з усіма, хто любить і шанує українське слово.

Читайте такожВ Інституті української мови сказали, чи може латиниця витіснити кирилицю в УкраїніУкраїнська мова належить до слов’янської групи індоєвропейської мовної сім’ї. Число носіїв мови – понад 45 млн, більшість з яких живуть в Україні. Поширена також у Білорусі, Молдові, Польщі, Росії, Румунії, Словаччині, Казахстані, Аргентині, Бразилії, Великій Британії, Канаді, США та інших країнах, де мешкають українці. З погляду лексики, найближчою до української є білоруська мова (84% спільної лексики), потім польська (70% спільної лексики) та словацька (68% спільної лексики).

Автор: Вероніка Кордон