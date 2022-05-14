У Харкові курсують евакуаційні поїзди, але черги дуже великі.

24 лютого почалося широкомасштабна російсько-українська війна. Війська РФ обстрілюють мирні міста і знищують їх ракетами. Одним з найбільш постраждалих міст є Харків. 14 травня з Харкова курсують безкоштовні евакуаційні поїзди. Черги на потяг досить великі.

Евакуаційні поїзди з Харкова 14 травня

Потяги відправляються зі станції "Харків Пасажирський". З урахуванням наповнюваності вагонів протягом дня можуть призначатися додаткові рейси. 14 травня курсують наступні поїзди:

13:55 46/45 Харків-Пас - Ужгород

15:06 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ

17:07 92/91 Знам’янка - Одеса-Головна

18:53 21/22 Київ-Пас - Львів

21:16 163/164 Харків-Пас - Київ-Пас

21:43 7/8 Одеса-Головна - Кропивницький

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