Основна рекомендація така: якщо ви почули сильний вибух і перебуваєте у будівлі або відчули, що будівля втрачає стійкість, деформується - тікайте якомога швидше.

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало рекомендації щодо дій у разі загрози обвалу будівлі, а також якщо завал у зруйнованому будинку вже cтався.

Про це йдеться в інфографіці МОЗ у Facebook.

Зокрема, "основна рекомендація така: якщо ви почули сильний вибух і перебуваєте у будівлі або відчули, що будівля втрачає стійкість, деформується - тікайте якомога швидше".

Також рекомендується не користуватися ліфтом; прихопити гроші та документи (за умови, що це вас не затримає у приміщенні), повідомити про загрозу обвалу інших людей, які перебувають у приміщенні; не створювати тисняву у дверях під час евакуації.

Крім того, на вулицю треба вийти на безпечну відстань. Рекомендується зупиняти тих, хто намагається стрибнути з балконів і вікон вище першого поверху.

При цьому, якщо можливості залишити будівлю немає, то треба зайняти найбільш вигідну позицію: це можуть бути отвори дверей, кути (якщо в куті стоїть стіл, можна сховатися під ним), місце під балками, каркасами.

Треба триматися подалі від вікон, не виходити на балкон. За можливості треба вимкнути воду і газ, знеструмити приміщення, нагадують фахівці.

Після того рекомендується покликати на допомогу і повідомити про те, що сталося.

Водночас, якщо вас ніхто не чує, то треба спробувати вивільнити руки і ноги; роздивитися, якими предметами вас завалило: якщо вони не надто важкі, можна спробувати обережно розірвати завал. Треба спробувати не зачепити те, за що ви тримаєтеся. При цьому, якщо не видно, чим завалило, або предмети, якими завалило, дуже важкі, то треба терпляче кликати на допомогу кілька годин, але якщо ніхто не чутиме, треба спробувати дужче розбирати завал. Після звільнення треба оглянути себе, і якщо буде необхідно, треба надати першу медичну допомогу: зупинити кровотечу, зафіксувати зламану кінцівку.

У рекомендаціях наголошують: якщо немає змоги самостійно вибратися з будинку, то треба намагатися сповістити про себе (якщо є можливість, скористайтесь телефоном мобільного зв'язку, стукати по трубах і батареях опалення, голосно кликати на допомогу).

Також в очікування допомоги треба намагатися уникнути переохолодження, додали в МОЗ.

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