Через війну багато людей зникають безвісти чи потрапляють у полон, а рідні їх розшукують.

Війна приносить українцям дуже багато горя. Наших громадян вбивають, викрадають і вивозять на підконтрольні Україні території. Якщо ви втратили зв'язок з рідними і не знаєте де вони перебувають - вам можуть допомогти кілька сервісів.

Гаряча лінія омбудсмена

Представники уповноважених з прав людини збирають всю доступну інформацію про зниклих і загиблих від різних служб. Знайти адресу та телефон уповноваженого в вашому регіоні можна на офіційному сайті. Також можна зателефонувати на цілодобову всеукраїнську гарячу лінію 0800 50 17 20.

Соціальні мережі

В мережі Facebook є група "Пошук людей під час війни", де публікують фото та дані зниклих людей. Ви можете опублікувати там свою заяву. Якщо ви шукаєте зниклого військового, то спочатку варто звернутися за інформацією до його частини. Будьте обережні: шахраї можуть потребувати у вас гроші за нібито інформацію про рідну людину.

Телеграм-канали

В Телеграмі є чимало каналів, де українці можуть знайти інформацію про загублених рідних. В полі для пошуку введіть запити "Пошук зниклих Україна 2022", "Список евакуйованих", або просто "Пошук зниклих". В каналах можна шукати зниклих за допомогою телеграм-боту або через хештеги вашого міста.

Національне бюро з пошуку зниклих

Національне бюро з пошуку зниклих буде надавати інформацію про зниклих військових і цивільних на своєму сайті. Цей сервіс поки що розробляється, але запрацює зовсім скоро. Це найбільш надійний спосіб дізнатися долю зниклих рідних. Повідомити про те, що близька людина пропала чи загинула, можна вже зараз за гарячим номером 1648, або номером (044)287 81 65 для дзвінків з-за кордону.

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