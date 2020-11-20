Три кримінальні справи, які розслідує Бюро, стосуються вбивства силовиків під час Євромайдану.

У Держбюро розслідувань, яке з 2020 року розслідує злочини, пов'язані з Революцією Гідності, розповіли, скількох людей вже притягнули до відповідальності.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Згідно з інформацією відомства, мова йде про 34 людей. Ще 82 підозрюваних перебувають у розшуку. Всього ДБР розслідує 80 справ, які пов'язані з подіями на Майдані. Ще три провадження стосуються вбивства силовиків.

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У Бюро повідомили, що в основному "новими" підозрюваними у справах Майдану стають колишні прокурори і слідчі, які ініціювали арешти "майданівців".

Обшуки в Музеї Революції Гідності: що сталося

19 листопада в Національному музеї Революції Гідності заявили про обшуки. Також про обшуки у себе вдома повідомив директор музею Ігор Пошивайло.

У поліції повідомили, що обшуки в Музеї Революції Гідності проводилися в рамках розслідування кримінального провадження про зловживання службовим становищем. За даними слідства, наприкінці 2018 року музеєм на рахунок генпідрядника було перераховано авансовий платіж у розмірі понад 111 млн грн на виконання будівельних робіт, які не виконуються.

Правоохоронці заявили, що також виявлені фінансові порушення в музеї, що призвело до збитків на суму майже 4 млн грн.

Водночас у музеї Майдану заявляють, що жодної копійки з коштів, виділених на будівництво меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, не вкрадено, закуплено деякі матеріали, але підрядник не може розпочати роботи через арешт земельної ділянки.

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Автор: Юрій Годован