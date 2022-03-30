Допомогу зможуть отримати родини, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років, та сім’ї з двома або більше дітьми, де одна чи більше дітей мають інвалідність.

ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН) разом із Міністерством соціальної політики України розпочинають багатоцільову програму грошової допомоги для незахищених родин із дітьми, які постраждали через війну та потребують фінансової підтримки.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ЮНІСЕФ в Україні.

Зазначається, що додаткові виплати мають посилити державні програми, започатковані урядом України.

Допомогу зможуть отримати родини, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років, та сім’ї з двома або більше дітьми, де одна чи більше дітей мають інвалідність.

"Виплата складає 2 тис. 220 грн для кожного члена сім’ї на місяць, але не більше як для 5 людей. Виплату даватимуть одноразово на 3 місяці, тобто суму за 3 місяці одним платежем. Ця виплата буде здійснюватися визначеним категоріям додатково до виплат, які проводяться за державними програмами, зокрема додатково до виплати внутрішньо переміщеним особам на проживання", - повідомили в організації.

Подати заявку на отримання допомоги можна на сайті: register.unicef.org. При виникненні труднощів або додаткових питань треба звернутися на безкоштовну гарячу лінію "Спільно" за номером: 0 800 600 017.

На сайті необхідно заповнити анкету та обов’язково перевірити коректність внесених даних. Зокрема, потрібно буде надати інформацію про всіх членів сім’ї та банківський рахунок, на який буде здійснюватись виплата.

Переказ має надійти за 4 тижні після подання заявки.

"Фахівці ЮНІСЕФ і партнери розглянуть кожну заявку й перевірять достовірність інформації та відповідність усім критеріям. Учасникам Програми надійде СМС про ухвалене рішення. Це тільки перша фаза програми. Наразі ЮНІСЕФ розглядає можливість розширити її на інші категорії", - йдеться у повідомленні.

Раніше Міністерство розвитку громад та територій України запустило соціальну ініціативу "Прихисток" – проект по розміщенню українців, які через війну стали внутрішньо переміщеними особами.

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