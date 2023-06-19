Станом на ранок 19 червня в ДСНС уточнили актуальні дані щодо ситуації.

В ДСНС уточнили рівень води та масштаби підтоплень в Херсонській області станом на ранок 19 червня після підриву дамби Каховської ГЕС.

Рятувальники зазначають, що в області фіксується поступове зниження рівня води - вона відійшла на 7 см з початку доби (дані на 8:00 ранку). Однак наразі її кількість все ще перевищує норму на 0,49 м.

Загалом на правому березі річки Дніпро підтоплено 5 населених пунктів (843 будинки). На тимчасово окупованій території вода підтопила 17 населених пунктів.

Зазначається, що громадяни можуть звертатися за допомогою по гарячим лініям 101 та 112. Наразі оброблено 1 850 відповідних запитів.

Також за підсумками 18 червня рятувальники відкачали понад 23 тис. тонн з 78 будинків та підвалів.

"Від початку робіт - понад 132 тис. тонн з 497 будинків та підвалів. Підвезено понад 442 тонни води та 36 тис. 597 кг харчових продуктів та речей першої потреби. Рятувальники продовжують працювати та відкачувати воду із підтоплених територій", - зазначається у повідомленні.

Підрив Каховської ГЕС - кількість загиблих

Нагадаємо, що станом на вечір 18 червня в Міністерстві внутрішніх справ України уточнили кількість загиблих українців внаслідок екоциду щодо Каховської дамби.

Повідомлялося, що росіяни своїм терактом вбили 17 людей. Доля ще 31 особи невідома - людей досі шукають. Тоді міністр МВС зазначав, що підтопленими на Херсонщині залишаються 876 будинків. Рятувальники евакуювали з небезпечних зон 3 614 людей.

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