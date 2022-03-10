Для евакуйованих за їх бажанням забезпечується подальша логістика до Дніпра.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів про хід евакуації людей з гарячих точок станом на першу половину четверга, 10 березня.

Так, з Ізюма вже виїхали 44 евакуаційні автобуси, в яких перебуває близько 2000 людей.

Для евакуйованих за їх бажанням забезпечується подальша логістика до Дніпра. Доставлено також гуманітарний вантаж з продуктами харчування, речами першої необхідності.

Евакуаційні автобуси 10 березня прибули також в Бучу.

Ще 35 автобусів із Лохвиці вирушили в Суми.

Із Запоріжжя вирушили автобуси для евакуації з Маріуполя. Також гуманітарна колона везе воду, їжу, медикаменти.