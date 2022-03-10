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Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів про хід евакуації людей з гарячих точок станом на першу половину четверга, 10 березня.
Так, з Ізюма вже виїхали 44 евакуаційні автобуси, в яких перебуває близько 2000 людей.
Для евакуйованих за їх бажанням забезпечується подальша логістика до Дніпра. Доставлено також гуманітарний вантаж з продуктами харчування, речами першої необхідності.
фото ОП
Евакуаційні автобуси 10 березня прибули також в Бучу.
Ще 35 автобусів із Лохвиці вирушили в Суми.
Із Запоріжжя вирушили автобуси для евакуації з Маріуполя. Також гуманітарна колона везе воду, їжу, медикаменти.
фото ОП