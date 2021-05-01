За минулу добу, 30 квітня, в Україні виявили 8549 нових випадків-19, помер 351 хворий, одужали 14 956 осіб.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
Серед нових хворих-374 дитини та 145 медпрацівників.
За добу здійснено 83 336 тестувань, зокрема методом ПЛР-37 455, методом ІФА – 13 016, досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 865.
Читайте такожКиїв послаблює карантин: які заборони відсьогодні знято, правила та умови
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (745), Харківській (730) областях, м.Київ (671), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях.
30 квітня проти COVID - 19 було щеплено 49 985 осіб.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 752 295 осіб, з них отримали 1 дозу – 752 293 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 260 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Коронавірус в Україні: що відомо
- У МОЗ розповіли про карантинні обмеження на Великдень
- З 28 квітня в Україні працюватимуть понад 2 тисячі пунктів щеплення від COVID-19 - МОЗ
- Лікар назвав "катастрофою" створення пунктів вакцинації в лікарнях
- Кличко назвав ймовірну дату завершення локдауну в Києві
- У травні Україна отримає майже 1 мільйон доз вакцини Pfizer-Степанов
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram