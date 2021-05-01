За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській, Харківській областях та Києві.

За минулу добу, 30 квітня, в Україні виявили 8549 нових випадків-19, помер 351 хворий, одужали 14 956 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Серед нових хворих-374 дитини та 145 медпрацівників.

За добу здійснено 83 336 тестувань, зокрема методом ПЛР-37 455, методом ІФА – 13 016, досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 865.

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За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (745), Харківській (730) областях, м.Київ (671), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях.

30 квітня проти COVID - 19 було щеплено 49 985 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 752 295 осіб, з них отримали 1 дозу – 752 293 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 260 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

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Автор: Ольга Броскова