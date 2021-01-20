Алла Кубякіна пропрацювала в Червоному Хресті 10 років.

У Тарутинському районі Одеської області невідомі вбили 66-річну співробітницю районної організації Червоного Хреста Аллу Кубякіну.

Як передає кореспондент УНІАН, про загибель жінки повідомила Одеська обласна організація Товариства Червоного Хреста України.

"Висловлюємо щирі співчуття з приводу трагічної смерті Кубякіної Алли Миколаївни", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що з 2010 року трудова діяльність Кубякіної була пов'язана з обласною організацією Червоного Хреста. Вона виконувала обов'язки голови Тарутинської районної організації Товариства, поєднуючи з посадою молодшої медичної сестри патронажної служби милосердя цього товариства.

"Алла Миколаївна мудра людина і жінка з величезним добрим серцем – саме такою вона запам'ятається колегам на все життя», - заявили в організації.

У регіональному главку Нацполіції уточнили, що вчора Кубякіну виявили мертвою в смт Тарутине - в приміщенні недіючої бібліотеки.

"Невідомі завдали потерпілій кілька ударів по голові якимось предметом", - повідомив співробітник поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

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Автор: Лариса Козова