У Тарутинському районі Одеської області невідомі вбили 66-річну співробітницю районної організації Червоного Хреста Аллу Кубякіну.
Як передає кореспондент УНІАН, про загибель жінки повідомила Одеська обласна організація Товариства Червоного Хреста України.
"Висловлюємо щирі співчуття з приводу трагічної смерті Кубякіної Алли Миколаївни", - сказано в повідомленні.
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Зазначається, що з 2010 року трудова діяльність Кубякіної була пов'язана з обласною організацією Червоного Хреста. Вона виконувала обов'язки голови Тарутинської районної організації Товариства, поєднуючи з посадою молодшої медичної сестри патронажної служби милосердя цього товариства.
"Алла Миколаївна мудра людина і жінка з величезним добрим серцем – саме такою вона запам'ятається колегам на все життя», - заявили в організації.
У регіональному главку Нацполіції уточнили, що вчора Кубякіну виявили мертвою в смт Тарутине - в приміщенні недіючої бібліотеки.
"Невідомі завдали потерпілій кілька ударів по голові якимось предметом", - повідомив співробітник поліції.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
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