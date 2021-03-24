Разом з Віталієм Захарченком державних відзнак також позбавили двох колишніх військових.

Екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та ще двох колишніх військових позбавили відзнак Головного управління розвідки Міноборони.

Як повідомляється на сайті ГУР МО, такий наказ голова розвідки полковник Кирило Буданов підписав 23 березня в межах виконання указу президента від 27 лютого про рішення Ради нацбезпеки та оборони про застосування санкцій.

"Очільник розвідувального органу вітчизняного оборонного відомства полковник Кирило Буданов своїм наказом позбавив відомчих відзнак ГУР МО України осіб, які були нагороджені за виконання окремих розвідувальних завдань за часів злочинного режиму Віктора Януковича", – йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ лютому 2014 року готувалася масштабна зачистка Майдану за участю 50 тисяч міліціонерів – генералЗокрема, відомчих нагород позбавили екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, екс-начальника штабу – першого заступника командувача Військово-морських сил ЗСУ Сергія Єлісєєва та колишнього начальника штабу – першого заступника командувача ВМС ЗСУ Дмитра Шакуру.

Санкції проти Захарченка

Наприкінці лютого стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про запровадження санкцій проти посадовців вищого офіцерського складу, які зрадили під час подій 2014 року Україну та підтримали агресію Росії.

Під санкції потрапив і екс-міністр внутрішніх справ часів президентства Віктора Януковича – Віталій Захарченко.

Раніше Печерський районний суд Києва наклав арешти на майно іноземних компаній, пов'язаних з екс-міністром.

А у грудні минулого року суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Захарченка в межах справи про перешкоджання проведенню мітингів на Майдані Незалежності у Києві з 18 по 20 лютого 2014 року.

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Автор: Антоніна Доломанжи