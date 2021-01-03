Також стало відомо, кого не торкнеться нововведення.

Стаття закону про функціонування державної мови, яка набирає чинності в січні, передбачає складання іспиту з української мови.

Хто його складатиме - розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь в ефірі каналу "Україна 24".

В першу чергу, за його словами, нововведення стосуватиметься претендентів на держслужбу - мерів, міністрів, чиновників, голів адміністрацій, держпідприємств, прокуратур.

"Тобто ті, хто займатиметься безпосередньо діяльністю, пов'язаною з державною владою. Що стосується іншої категорії - це і ті громадяни, які вступають в громадянство. Це громадяни інших країн, які шляхом складання державного іспиту мають право отримати громадянство нашої держави", - сказав він.

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Хто не складатиме іспит з української

Кремень зазначив, що деякі категорії не складатимуть іспит цього року.

"Звичайно, будуть і ті категорії, які не будуть здавати, принаймні в 2021 році, можливо, будуть якісь зміни в законі. Це стосується в першу чергу депутатів, така вже норма закону, нічого не поробиш, і правоохоронні структури. Я вважаю, що кожен чиновник не повинен лякатися своїх знань, і якщо він складе або не складе іспит, повинен сказати про це. Це буде сприйматися набагато краще, ніж раніше, коли "склав" іспит, а два слова зв'язати не може", - сказав він.

Як зміниться мовна політика в 2021 році

У січні 2021 року набирає чинності стаття 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Ця стаття зобов'язує всіх постачальників послуг в Україні, незалежно від форми власності, обслуговувати споживачів виключно українською мовою (крім альтернативного прохання клієнта).

Закон про мову в Україні

25 квітня 2019 року парламент ухвалив закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

16 липня 2019-го закон набув чинності.

З 16 липня 2020 року українською мовою мали бути перекладені назви всіх аеропортів, станцій, зупинок, технічна документація, документообіг та звітність юросіб.

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Автор: Юрій Годован