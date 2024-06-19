Йдеться про надання понад 7500 послуг.

В Україні запустили - е-Карту послуг в громадах для ветеранів війни. Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів.

"На е-Карті ветерани та ветеранки, їхні родини, сім’ї загиблих захисників і захисниць можуть знайти послуги, що пропонує для них держава, а також недержавні й міжнародні організації. Користувачі мають змогу відфільтрувати таку інформацію за: місцем надання послуг у областях та громадах; типами послуг; їхнім описом, категорією отримувачів та умовами надання", - сказано в повідомленні

Серед послуг є психологічна підтримка, медичні програми, патріотиче виховання, а також все необхідне для розвитку ветеранських об’єднань та підприємницьких ініціатив ветеранів.

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В Міністерстві зазначають, що наразі на порталі визначено 7542 послуги.

"E-Карта — це по суті агрегатор даних, якого бракувало ветеранській спільноті. Тепер усе, що потрібно ветеранам і ветеранкам, можна швидко знайти через смартфон або комп’ютер, зазначивши лише область або свою територіальну громаду. Е-Карта — це, в першу чергу, інструмент інформування про можливості розвитку й допомоги для ветеранів і ветеранок у їхніх громадах. У той же час, це єдине місце, де інформація подана простою мовою про те, що можна отримати просто тут і зараз",- повідомив в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

В повідомленні зазначається, що у випадку, якщо користувачу трапилася неточну чи неповна інформація, то варто повідомити у структурний підрозділ ОВА, на який покладені функції з питань ветеранської політики.

Казано, що е-Карта є "живим" інструментом, який оновлюватиметься щодня. Натепер команда Міністерства в процесі залучення обласних адміністрацій, громад, місцевих громадських організацій та бізнесу.

Команди Мінветеранів та МОМ використали інструмент збору даних від громад щодо наявних послуг для ветеранів й ветеранок війни, їхніх родин, сімей загиблих захисників і захисниць, і провели його двотижневе тестування та відпрацювання в Івано-Франківській та Тернопільській областях.

В міністерстві зазначають, що на основі результатів тестування оновлений інструмент збору даних, разом із детальними інструкціями щодо його заповнення, був поширений на всі області України.

Підтримка ветеранів в Україні

Американські та українські фахівці об'єднали зусилля для розробки стратегії, яка дозволить адаптувати американський досвід у сфері підтримки ветеранів до умов України.

Ініціатива, спрямована на покращення державної підтримки українських ветеранів та їх сімей, була започаткована ГО "Вільні та Вірні" у співпраці з ГО "US-Ukrainian Activists", Інститутом "Політа" та ГО "Біла стрічка Україна".

На конференції у Києві та Вашингтоні 29 лютого було дано старт проекту "Дієва ветеранська політика в Україні: міжнародний досвід та план дій".

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