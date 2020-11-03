Правоохоронці та військовослужбовці Нацгвардії заступили на посилене чергування.

Через акцію протесту євробляхерів заблокований рух у всьому урядовому кварталі, вулиця Грушевського не проїзна.

Про це повідомляє кореспондент ТСН з місця події.

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Раніше Патрульна поліція Києва обмежила рух на вулиці Грушевського від Європейської площі до Арсенальної площі.

Як заявляють у відділі комунікації поліції Києва, правоохоронці та військовослужбовці Нацгвардії заступили на посилене чергування для забезпечення безпеки під час проведення масових акцій під Верховною Радою.

У поліції також повідомили, що одному з учасників заходу стало зле – йому надали медичну допомогу до приїзду лікарів.

Правоохоронці закликали організаторів та учасників акцій дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

Хто протестує

На Грушевського в Києві стартувала акція протесту «євробляхерів». Демонстранти вишукувалися біля входів до Верховної Ради. Організатори заходу пояснюють у Facebook, що від народних депутатів вони вимагатимуть ухвалення законопроекту №3704, який полягає у доступному розмитненні.

Євробляхери під Раду приїхали з усієї України та збираються провести тут не одну годину. Вони вже облаштовують польову кухню.

Крім того, на площі Конституції зібралася ще одна акція – протестують підприємці, ФОП і малий бізнес. Підприємці вимагають залишити для них спрощену систему оподаткування, не ускладнювати облік та звітність для ФОПів.

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Автори: Яна Ставська, Антоніна Доломанжи