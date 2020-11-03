Через акцію протесту євробляхерів заблокований рух у всьому урядовому кварталі, вулиця Грушевського не проїзна.
Про це повідомляє кореспондент ТСН з місця події.
Читайте такожНа Одещині придумали новий спосіб контролю за дотриманням карантину
Раніше Патрульна поліція Києва обмежила рух на вулиці Грушевського від Європейської площі до Арсенальної площі.
Як заявляють у відділі комунікації поліції Києва, правоохоронці та військовослужбовці Нацгвардії заступили на посилене чергування для забезпечення безпеки під час проведення масових акцій під Верховною Радою.
У поліції також повідомили, що одному з учасників заходу стало зле – йому надали медичну допомогу до приїзду лікарів.
Правоохоронці закликали організаторів та учасників акцій дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.
Хто протестує
- На Грушевського в Києві стартувала акція протесту «євробляхерів». Демонстранти вишукувалися біля входів до Верховної Ради. Організатори заходу пояснюють у Facebook, що від народних депутатів вони вимагатимуть ухвалення законопроекту №3704, який полягає у доступному розмитненні.
Євробляхери під Раду приїхали з усієї України та збираються провести тут не одну годину. Вони вже облаштовують польову кухню.
- Крім того, на площі Конституції зібралася ще одна акція – протестують підприємці, ФОП і малий бізнес. Підприємці вимагають залишити для них спрощену систему оподаткування, не ускладнювати облік та звітність для ФОПів.
Інші новини на тему
- Заборона абортів у Польщі: українці вийшли на акції солідарності з польськими жінками (фоторепортаж)
- Ошелешила охоронця і бабусю: активістка Femen повністю роздяглася біля консульства Польщі в Одесі (фото)
- Біля КСУ відбулися жорсткі затримання протестувальників (відео)
- Злякалися "вулиці": Конституційний суд замовив решітки на двері і вікна після масштабного протесту
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram