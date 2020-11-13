Україна наполягає на виконанні Іраном домовленостей.

Іран не передав Україні жодного обіцяного документу в справі збитого іранськими військовими літака "Міжнародних авіаліній України" біля Тегерану.

Про це заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Як ми зазначали, ми достатньо непогано говорили під час останнього раунду переговорів про збільшення прозорості між нашими органами досудового розслідування, але на сьогодні ми так і не дочекалися від іранської сторони жодного документу, жодної інформації, які було обіцяно передати нам протягом найкоротшого часу. Саме тому ми продовжуємо наполягати на виконанні домовленостей, після чого можна буде говорити про продовження переговорного процесу", - заявив Єнін.

Він зауважив, що іранській стороні неодноразово наголошувалось, що базовою вимогою України є саме запит на справедливість.

"І ми чекаємо від іранської сторони об'єктивного та неупередженого як технічного розслідування, так і притягнення винних до відповідальності в рамках кримінального переслідування", - додав він.

Єнін зазначив, що українська сторона наголошувала на тому, що в Україні органи досудового розслідування спільно з прокуратурою здійснюють досудове розслідування у відповідному кримінальному провадженні, і тому Україні надзвичайно важливо знати та розуміти всі обставини зазначеної трагедії.

Читайте такожКатастрофа МАУ в Ірані: винуватцям трагедії загрожує до трьох років в'язниці

"Більше того, ми неодноразово говорили про те, що розмір компенсації, яку у подальшому ми будемо узгоджувати з іранською стороною, значною мірою буде залежати від того, наскільки іранська сторона охоче співпрацює з українськими колегами, щоб з’ясувати всі обставини трагедії, розробити ті механізми, які убезпечать всіх нас від повторення аналогічних інцидентів в подальшому, принесення вибачення – і лише потім питання компенсації", - сказав Єнін.

"Ми жодним чином не проміняємо правду на гроші. Саме тому ці питання будуть продовжувати нами порушуватися і, безумовно, подальша доля переговорів залежатиме від того, наскільки іранська сторона виконає раніше досягнуті домовленості", - додав він.

Катастрофа літака МАУ: хід переговорів з Іраном

Українська делегація на переговорах 18-21 жовтня мала намір почути від іранської сторони докладне пояснення причини збиття літака та інформацію про те, хто понесе за це відповідальність.

19 жовтня у Тегерані заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. За словами Єніна, Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака МАУ незалежно від їхнього громадянства.

19-20 жовтня в Тегерані відбулися засідання трьох робочих груп за участю представників організацій з питань цивільної авіації, військових експертів, а також з питань кримінальної юстиції.

20 жовтня Єнін заявив, що Іран має намір якомога швидше завершити технічне розслідування справи і встановити істину та справедливість. Україна очікує на розвиток кримінального переслідування причетних до катастрофи і притягнення винних до відповідальності.

Україна та Іран продовжать переговори у справі щодо збитого літака МАУ в листопаді-грудні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко