Канада висловила підтримку Україні та закликала Іран відшкодувати збитки.

Канада оприлюднила звіт щодо авіакатастрофи літака МАУ поблизу Тегерану, яка сталася у січні цього року.

У звіті, який містить 79 сторінок, Канада висловила підтримку Україні та закликала Іран відшкодувати збитки та виплатити матеріальну допомогу родичам загиблих внаслідок трагедії. Про це повідомляє 24 Канал.

“Канада продовжить енергійно працювати із Міжнародною групою координації та реагування над притягненням Ірану до відповідальності за збиття PS752 й над знаходженням певних механізмів справедливості, вимагаючи повних репарацій від Ірану жертвам, їх родичам та залученим державам”, - сказано у звіті.

Також наголошується, що Канада збирається висловлюватим занепокоєння щодо авіакатастрофи на всіх міжнародних форумах.

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Також країна досліджуватиме усі наявні механізми внутрішнього законодавства, щоб змусити Іран відшкодувати жертви. Крім цього, у документі підтримали канадську ініціативу "Безпечніше небо" та закликали приділити особливу увагу родичам жертв авіакатастрофи.

Звіт погодинно описує реакцію уряду Канади на інформацію про збиття поблизу Тегерана пасажирського літака й ставить ряд запитань, на які повинна відповісти іранська сторона.

Збиття ліката МАУ в Ірані: що треба знати

8 січня в Ірані розбився літак МАУ, який виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, зокрема 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер був збитий «в результаті ненавмисної людської помилки», і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

У липні Іран передав бортові самописці з літака до Франції для проведення досліджень.

19 жовтня у Тегерані Єнін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. За словами Єніна, Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака МАУ, незалежно від їхнього громадянства.

20 жовтня Єнін заявив, що Іран має намір якомога швидше завершити технічне розслідування катастрофи.

Україна та Іран мали намір продовжити переговори у листопаді-грудні.

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Автор: УНІАН