Президент Володимир Зеленський привітав воїнів та ветеранів морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України з професійним святом - Днем морської піхоти.
«Підготовлені до дій на суші, з моря та з повітря, здатні долати значні фізичні та психологічні навантаження, воїни в беретах кольору морської хвилі завжди впевнено виконують завдання за будь-яких умов бойової обстановки», - йдеться у вітанні глави держави, опублікованому на його офіційному сайті.
Читайте також23 травня 2021 - яке сьогодні свято, чим день увійшов в історію, прикмети та заборониЗеленський від імені українського народу висловив подяку всьому особовому складу морської піхоти за вірність військовому обов'язку, стійкість і героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України.
«Щиро бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, добробуту та нових успіхів. Вічна пам'ять і слава героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави!» - наголосив президент.
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Довідка УНІАН. День морської піхоти - професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ. Відзначається щороку 23 травня. Свято започатковане 2014 року й у 2014—2017 роках відзначалося 16 листопада. Чинна дата святкування встановлена від 2018 року.
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