20 червня православні та греко-католики відзначають день Святої Трійці.

Президент Володимир Зеленський привітав українців зі святом Трійці.

«Сердечно вітаю вас із Днем Святої Трійці. У цей радісний святковий час ми відчуваємо велике духовне піднесення, набираємось енергії та сили, насолоджуємося пахощами різнотрав’я і теплим дружнім спілкуванням. Нехай ваші домівки наповнюються добром та благодаттю», - йдеться у вітанні глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.

Зеленський побажав співвітчизникам міцного здоров’я, щастя і здійснення мрій.

«Гарних усім свят!» - додав президент.

Трійця в Україні

Нагадаємо, сьогодні, 20 червня, православні та греко-католики відзначають день Святої Трійці.

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Усі православні храми цього дня прикрашені гілками берези, бузку, клену - вони символізують оновлення душі.

Трійцю відзначають на 50-й день після Великодня, тому цей день ще називають П'ятидесятницею.

Свою першу назву свято одержало на честь сходження Святого Духа на апостолів, яке обіцяв їм Христос ще перед Вознесінням.

Напередодні Трійці церква встановила Троїцьку суботу, в яку здійснюється поминання покійних, а у понеділок, одразу після Трійці, святкується день Святого Духу.

Ці дні також називають Зеленими святами, адже напередодні віряни прикрашають свої оселі зеленню та квітами.

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Автор: Тамара Отовська