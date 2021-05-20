Глава держави заявив, що наразі немає 100% доказів того, чи винні Кузьменко, Антоненко та Дугарь, чи ні.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував, чи залишиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй посаді, якщо виявиться, що дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко, ветеран антитерористичної операції Андрій Антоненко та військова медсестра Яна Дугарь не винні у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив на підсумковій прес-конференції глави держави за результатами двох років роботи на посаді.

Читайте такожСША закликали до правосуддя щодо вбитих в Україні журналістів Шеремета, Гонгадзе, Комарова та іншихЗокрема, його запитали, якщо зрештою Андрія Антоненка та інших визнають невинними у співучасті вбивства журналіста Павла Шеремета, чи буде покараний Аваков відставкою.

"Я не втручаюсь у діяльність правоохоронних органів і діяльність суду. Але скажу вам відверто, я знаю детально, що відбувається. Мені не все одно. Якщо незаконно було засуджено цих людей, і те що вони перебували за ґратами - мені не все одно. Доказів 100% ще немає того, що вони невинні чи винні", - заявив Зеленський.

При цьому глава держави сказав, що сьогодні зранку спілкується в смс-режимі з іншою обвинуваченою у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Дугарь.

Також глава держави покликав до себе окремих журналістів, щоб приватно продемонструвати смс-листування з Дугарь.

"Я вам про це говорю, це складне питання. Якщо засудили незаконно, то ви знаєте, я буду серйозно говорити з міністром, чи він може залишитися у такій ситуації... Ось і все. І він це знає, і ми розуміємо складність цього процесу", - заявив Зеленський.

Довідка УНІАН: справа Шеремета

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють Антоненка, Кузьменко і Дугарь.

Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета, а на Дугарь покладено додаткові процесуальні обов'язки.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко