Чисельність ЗСУ планується збільшити для Сил територіальної оборони.

Президент Володимир Зеленський пропонує збільшити чисельність Збройних сил України на 11 тис. військовослужбовців для Сил територіальної оборони.

Про це говориться у пояснювальній записці до законопроекту № 5558 про збільшення чисельності ЗСУ у зв'язку з прийняттям Закону "Про основи національного опору".

"Законопроектом пропонується на законодавчому рівні збільшити чисельність Збройних сил України на 11 000 військовослужбовців для забезпечення функціонування окремого роду сил Збройних сил України – Сил територіальної оборони, а також подальшої розбудови системи руху опору", - йдеться в пояснювальній записці.

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Також вказується, що в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України та окупації частини території країни територіальна оборона України та рух опору набувають особливого значення у протидії загрозам нацбезпеці. "Наявна модель територіальної оборони України досі ґрунтується на підходах та принципах колишнього СРСР, передбачає її розгортання після тривалого відмобілізування відповідного комплекту сил і засобів", - вказується в пояснювальній записці.

Наголошується, що прийняття проекту закону України "Про основи національного спротиву" дасть змогу вирішити завдання щодо залучення усього суспільства до протидії загрозам нацбезпеці та відбиття агресії з боку іншої держави, вироблення на державному рівні чіткої політики, спрямованої на організацію в Україні національного спротиву як невід'ємної складової всеохоплювальної оборони держави.

Яка чисельність ЗСУ

25 березня 2015 року тодішній президент Петро Порошенко підписав закон «Про численність Збройних сил України», ухвалений Верховною Радою 5 березня того ж року.

Законом затверджено чисельність ЗСУ у кількості, яка не перевищує 250 тис. осіб, у тому числі 204 тис. військовослужбовців. В особливий період чисельність Збройних сил збільшується на кількість особового складу, призваного на військову службу на виконання нормативних актів про мобілізацію.

3 жовтня 2017 року начальник Головного управління персоналу - заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Артур Артеменко заявив, що чисельність Збройних сил України наблизилась до визначеного законодавством граничного ліміту - 250 тис. осіб.

1 березня 2021 року командувач територіальної оборони командування Сухопутних військ, генерал-майор Анатолій Баргилевич заявляв, що наразі чисельність Сил територіальної оборони становить 580 осіб – це сержанти, офіцери та керівний склад. "Ми провели розрахунки й загальна чисельність сил тероборони в мирний час має налічувати близько 10 тисяч осіб. Тобто кожна область мусить бути укомплектована як мінімум однією бригадою тероборони (приблизно 320 осіб)", - заявив Баргилевич.

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Автор: Костянтин Гончаров