Президент України вручив бізнесмену орден Ярослава Мудрого V ступеня.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським бізнесменом і філантропом Говардом Баффетом.

Глава держави подякував йому за підтримку проекту зі створення фабрики-кухні, який започаткувала перша леді України Олена Зеленська. "Цей проект має важливе значення", – наголосив він.

"Також розглянули можливість участі пана Баффета у Фонді відбудови України. Від імені всіх українців мав честь вручити Говарду Баффету орден Ярослава Мудрого V ступеня за підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України та вагомий внесок у популяризацію української держави у світі", - йдеться у дописі Зеленського в його телеграм-каналі.

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Зеленський поінформував Баффета про безпекову ситуацію в нашій країні, зокрема в контексті обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури з боку країни-агресора. Серед іншого президент зробив акцент на ударах іранськими дронами-каміказде, які застосовує Росія.

Президент наголосив на важливості посилення системи протиповітряної оборони України. Глава держави зазначив, що український народ бореться за свою землю й продовжує працювати попри виклики, які постають перед нашою країною через російську агресію.

Зі свого боку американський бізнесмен підтвердив готовність виступити донором закупівлі електрообладнання та генераторів для забезпечення енергією критичних об’єктів: насосних станцій, лікарень та мобільних точок обігріву – з метою подолання енергетичної кризи.

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