В привітаннях діти бажають, аби в Україні наступив мир, а також дякують за «відремонтовану школу, побудований спортзал, стадіон, нову їдальню.

Учні шостого класу з Вербки Волинської области надіслали президенту Володимиру Зеленському привітання з новорічними святами.

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Про це Зеленський повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

«6-Б з Вербки на Волині цьогоріч першим надіслав новорічні привітання. Від них затишно й тепло на душі. Усі побажання взаємні! Я обов’язково завітаю ще!», - йдеться в дописі.

В привітаннях учні бажають, аби в Україні наступив мир, а також дякують за «відремонтовану школу, побудований спортзал, стадіон, нову їдальню.

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Автор: Дмитро Захаров