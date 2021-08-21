Зокрема, зміни стосуються помилування засуджених за корупцію, порушення правил дорожнього руху та водіння у стані сп’яніння.

Президент Володимир Зеленський змінив положення про порядок помилування в Україні.

Про це йдеться в указі глави держави №373/2021, який був підписаний 20 серпня. Указ набирає чинності з дня його опублікування

Зміни стосуються помилування засуджених за корупцію, порушення правил дорожнього руху та водіння у стані сп’яніння. Такі особи можуть бути звільнені від відбування покарання в порядку помилування після фактичного відбуття ними строків, встановлених ч. 3 ст. 81 Кримінального кодексу України.

Читайте такожУ Таїланді помилували 9 українців

Указ також передбачає, що клопотання про помилування члени комісії при президенті з питань помилування, уповноважений з прав людини і радники-уповноважені президента з прав дитини та з питань безбар'єрності подають безпосередньо до Офісу Президента. "До такого клопотання долучаються будь-які документи, які мають значення для застосування помилування", - йдеться в тексті указу.

Також, відтепер засідання комісії з помилування можна проводити дистанційно в режимі відеоконференції за наявності технічних засобів.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Олександр Топчій