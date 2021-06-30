Також Оскар Кучера може втратити посвідку, яка дає йому дозвіл на тимчасове проживання в Україні.

Російському актору та телеведучому Оскару Кучері заборонили в'їзд до України строком на три роки. Зірка "Вулиць розбитих ліхтарів" сьогодні вилітав з України рейсом "Київ - Варшава".

Як повідомляється на сайті Держприкордонслужби, відповідні рішення ухвалили прикордонники у пункті пропуску "Жуляни", коли росіянин виїжджав з України.

"Росіянин 1974 року народження прибув в Україну, маючи посвідку на постійне проживання в нашій країні. Проте прикордонники встановили факти незаконного відвідування ним тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Оскара Кучеру.

Читайте також"Укрзалізниця" потрапила в новий скандал: у Києві помітили карту з "російським" Кримом (фото)Після оформлення росіянина на виліт, прикордонники на три роки заборонили порушнику в’їзд на територію України.

Крім того, Держприкордонслужба готує лист до підрозділу Державної міграційної служби з ініціативою анулювати посвідку, яка дає громадянину РФ право на тимчасове проживання в Україні.

46-літній Оскар Кучера відомий за участю у серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів" та "Солдати". Актор також був ведучим у російському шоу "Зірки зійшлись", де він працював у парі з Лєрою Кудрявцевою.

Раніше вже стало відомо, що Філіп Кіркоров, який отримував заборону на в'їзд до України, був виключений зі списку осіб, які загрожують національній безпеці. Своє рішення СБУ пояснили, посилаючись на Мінкульт.

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Автор: Антоніна Доломанжи