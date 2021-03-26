Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет наголошує, що закиди щодо скасування проведення зовнішнього незалежного оцінювання є фейками.
Читайте такожСкасування нового українського правопису: стало відомо, за якими правилами пройде цьогорічне ЗНО
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу на тему: "100 днів роботи на посаді міністра освіти і науки України".
Відповідаючи на запитання щодо модернізації ЗНО, міністр зауважив, що враховуючи пандемію, "на 2021 рік єдині зміни, які можуть відбуватися для зовнішнього незалежного оцінювання, - це лише формат проведення, який залежить від епідеміологічної ситуації в країні".
"Закиди стосовно скасування зовнішнього незалежного оцінювання є фейками. І на сьогодні зовнішнє незалежне оцінювання є інструментом оцінки якості знань, засвоєних учнем під час навчання в школі", - підсумував Шкарлет.
ЗНО 2021 в Україні: що відомо
- Раніше в Міносвіти заявляли, що ЗНО 2021 відбудеться у заплановані терміни.
- Основна сесія ЗНО розпочнеться 21 травня. Додаткова сесія відбудеться з 26 червня до 16 липня. Результати додаткової сесії будуть відомі до 23 липня.
- Пробне ЗНО відбудеться 10 квітня.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram