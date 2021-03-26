За словами міністра, зміни в проведенні зовнішнього оцінювання можуть стосуватися лише його формату.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет наголошує, що закиди щодо скасування проведення зовнішнього незалежного оцінювання є фейками.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу на тему: "100 днів роботи на посаді міністра освіти і науки України".

Відповідаючи на запитання щодо модернізації ЗНО, міністр зауважив, що враховуючи пандемію, "на 2021 рік єдині зміни, які можуть відбуватися для зовнішнього незалежного оцінювання, - це лише формат проведення, який залежить від епідеміологічної ситуації в країні".

"Закиди стосовно скасування зовнішнього незалежного оцінювання є фейками. І на сьогодні зовнішнє незалежне оцінювання є інструментом оцінки якості знань, засвоєних учнем під час навчання в школі", - підсумував Шкарлет.

ЗНО 2021 в Україні: що відомо

Раніше в Міносвіти заявляли, що ЗНО 2021 відбудеться у заплановані терміни.

Основна сесія ЗНО розпочнеться 21 травня. Додаткова сесія відбудеться з 26 червня до 16 липня. Результати додаткової сесії будуть відомі до 23 липня.

Пробне ЗНО відбудеться 10 квітня.

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Автор: Таня Поляковська