Пробне тестування пройде 10 квітня, основна сесія розпочнеться 21 травня.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання, його основна та додаткова сесії цьогоріч відбудуться у заплановані терміни, незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах.

Як повідомила прес-служба Міністерства освіти та науки України, це передбачено змінами до постанови Верховної Ради від 9 грудня 2020 року № 1236, ухваленими 22 березня.

Згідно з рішенням уряду, під час карантину дозволено проводити заходи з оцінювання якості освіти, здійснення яких належить до завдань Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів, а саме: пробне ЗНО 2021, зовнішнє незалежне оцінювання, вступні випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО тощо.

"Пробне ЗНО відбудеться 10 квітня. Зважаючи на епідемічну ситуацію, учасники можуть обрати лише один предмет для його проходження. Водночас вони зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальному сервісі для визначення результатів. Результати пробного ЗНО 2021 будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників 16 квітня", - йдеться в повідомленні.

Учасники основної сесії ЗНО до 30 квітня зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де будуть зазначені час і місце проведення тестувань.

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Крім того, 6-18 травня триватиме додаткова реєстрація на ЗНО.

Графік ЗНО 2021:

Основна сесія ЗНО розпочнеться 21 травня й відбудеться за таким графіком:

21 травня – хімія,

24 травня – іспанська, німецька, французька мови,

25 травня – англійська мова,

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),

1 червня – українська мова, українська мова і література,

4 червня – історія України,

7 червня – фізика,

10 червня – біологія,

15 червня – географія.

Результати ЗНО 2021 буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО у такі дати:

до 4 червня – хімія,

до 18 червня – іноземні мови,

до 22 червня – математика, математика (завдання рівня стандарту),

до 25 червня – українська мова, українська мова і література, історія України, біологія,

до 30 червня – географія.

Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26 червня до 16 липня. Результати додаткової сесії будуть відомі до 23 липня.

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Автор: Леся Лещенко