За даними Дослідження якості організації освітнього процесу в умовах війни у 2022/2023 навчальному році відмічається суттєвий спад успішності у учнів, в середньому на 25% у порівнянні з довоєнним показниками. Причиною таких явищ вони вважають стрес та відсутність базової безпеки дитини під час перебування в школі, відсутність укриттів або їх неналежний стан. Тому, батьки у 2023 році дедалі частіше обирають для своїх дітей дистанційну-освіту як більш ефективну альтернативу звичному шкільному навчанню.
Ми провели дослідження та виділили ТОП-5 кращих дистанційних шкіл України 2023/24 навчального року, що відповідають ключовим вимогам батьків, таким як: вартість навчання, методологія, освітня платформа, навчальні матеріали (контент), можливість соціалізації дитини та вивчення додаткових предметів. Ми взяли за основу рейтингу матеріали порталу School Navigator, добірки з інших ресурсів, а також відгуки батьків.
Перше місце. Unicorn school
ПРО ШКОЛУ
Головна мета школи – підвищити якість навчання дитини завдяки цікавому навчанню та революційним педагогічним технологіям. В школі вважають, що високі результати учнів пов’язані із зацікавленістю та мотивацією до навчання. Саме тому в Unicorn School зробили освітнє середовище, яке повністю стилізоване під комп’ютерну гру. Це дозволило підвищити результати навчання мінімум на 30%, а залученість учнів - на 64%.
Дитина опиняється в знайомому та комфортному світі, де треба відкривати нові карти, захоплювати замки, заробляти віртуальну валюту, збирати досягнення та брати участь у різних змаганнях і все це прив’язано до навчання.
Платформа школи аналізує 142 показника, завдяки чому створюється найбільш ефективний персональний освітній маршрут, який допомагає учню використовувати свої сильні сторони, а батьки отримують щомісяця аналітичний звіт про результати дитини і складається з 62 графіків.
Всі програми відповідають стандартам МОН, а сама школа має ліцензію і видає документи державного зразка. Крім стандартних шкільних предметів, тут пропонують різноманітні IT-дисципліни, додаткові іноземні мови, авторську програму з профорієнтації та програми із соціалізації. Викладачі проходять відбір, що складається з 3 етапів та навчання у власній школі педагогічного дизайна.
Unicorn School є частиною всесвітньої компанії IT STEP, що працює в 22 країнах, має 14 загальноосвітніх шкіл та 4 університета, тому пропонує можливість соціалізації в офлайн-форматі: зустрітися вживу з однокласниками можна у найбільших містах України.
Під час навчання використовуються 120 тисяч елементів учбового контенту в інтерактивному мультимедійному форматі. Зокрема, учням доступні симуляції: можна провести хімічні або фізичні експерименти прямо за своїм комп’ютером вдома.
ДЕВІЗ ШКОЛИ: Навчання в задоволення!
ПЕРЕВАГИ ШКОЛИ
- Вищі мінімум на 30% результати навчання, порівняно із звичайним дистанційним навчання, завдяки більшому залученню дитини
- Адаптація освітньої програми і маршруту навчання під персональні потреби дитини, за допомогою детальної статистики, яка вимірює 142 показника
- Щомісячна підготовка дітей до ЗНО (НМТ), що забезпечує високі результати вступу до вишів. Психологічна підготовка випускників
- Талановиті викладачі, кожен з яких проходить трирівневий відбір та навчання у власній школі педагогічного дизайну
- Можливість поглибленого вивчення улюблених предметів: школа пропонує безкоштовний доступ до PRO-матеріалів з кожної дисципліни
- Інтерактивний мультимедійний навчальний контент, симулятори лабораторних робіт та практичних завдань
- Висока мотивація дитини до навчання та поглиблення знань через використання гейміфікації: школа має вигляд справжньої комп’ютерної гри
- Зручний моніторинг результатів навчання батьками: щомісячний аналітичний звіт про навчання учня, що включає дашборд із 62 графіків
- Інтерактивний онлайн-щоденник: управління навчанням із одного місця
- Мобільний додаток, що дозволяє продовжувати навчання навіть без світла і зв’язку
- Можливість визначитися із майбутньою професією, завдяки авторській програмі з профорієнтації
- Забезпечення справжньої офлайн-соціалізації завдяки наявності 14 офлайн-шкіл в найбільших містах України
- Ефективна методика вивчення іноземних мов з Speaking Club-ами
- Невеликі навчальні групи, де є можливість приділити час кожному. На зв’язку з дитиною завжди її персональний асистент та вчитель.
ЗДОБУТКИ ШКОЛИ
- Школа Unicorn School випустила власний застосунок, що дозволяв дітям успішно навчатись навіть без інтернету, коли Україна переживала режими блекауту.
- Школа Unicorn School спільно з Міністерством освіти випустила навчальний проект для школярів "100 причин пишатися тим, що я українець". Це безкоштовна освітня платформа у вигляді комп’ютерної гри, яка дозволяє дітям дізнатись сто найважливіших фактів про Україну: географію, відомих українців, всесвітні рекорди, культурну спадщину, внесок України в європейську цивілізацію, науку та інженерію тощо.
- Школа Unicorn School - перша в добірці дистанційних освітніх закладів України School Navigator у 2023 році
ФОТО ІЗ САЙТУ ШКОЛИ
ВІДЕО ПРО ШКОЛУ
КОНТАКТИ
+38 073 797-89-39
+38 073 797-89-36
unicorn_school@itstep.org
Друге місце. Оптіма
ПРО ШКОЛУ
Дистанційна ліцензована школа "Оптіма" є однією з перших, що працює в дистанційному форматі в Україні. Сьогодні вона пропонує навчання українцям, які перебувають за кордоном, а також стандартне дистанційне загальноосвітнє навчання для всіх бажаючих. Має свою платформу та багато навчальних програм.
У школи прозора електронна система. Послідовне поурочне вивчення всіх предметів у своєму темпі сприйняття. Є можливість навчання екстерном. В школі є можливість отримати документи про українську освіту одночасно з іноземними.
Optima надає можливість дистанційно отримати канадську та американську середню освіту та має міжнародну акредитацію. Учбові матеріали подаються доволі доступно через численні анімаційні й мультиплікаційні елементи. Закріплювати вивчений матеріал учні можуть за допомогою цікавих інтерактивних завдань.
Для дітей, які проживають за кордоном, "Оптіма" пропонує спеціальний навчальний пакет "Ми з України", який дозволяє вдало поєднувати українську та закордонну освіту.
ДЕВІЗ ШКОЛИ: Школа майбутнього, яка працює вже сьогодні.
ПЕРЕВАГИ ШКОЛИ
- 14 демо-днів для ознайомлення зі школою.
- Авторські освітні матеріали, які утримують увагу протягом усього процесу навчання.
- Поглиблене вивчення математики та англійської мови за програмами спеціалізованих шкіл
- Навчання за індивідуальним графіком на своїй швидкості сприйняття
- Класний керівник, тести та завдання на перевірку знань, онлайн-заняття та консультації, контроль успішності навчання.
- Методика підвищення інтересу дитини до знань: освітні кейси, навчальні мультфільми.
- Професійні вчителі, що забезпечують постійний супровід.
- Професійні психологи проводять консультації для дітей та батьків
- Тьюторський супровід: сертифіковані тьютори допоможуть дитині в роботі з навчальним матеріалом
ЗДОБУТКИ ШКОЛИ
- Перша дистанційна школа України.
- У школи Оптіма є освітній пакет для дітей, які потребують особливої уваги та постійної підтримки психологів та логопедів.
ФОТО ІЗ САЙТУ ШКОЛИ
ВІДЕО ПРО ШКОЛУ
КОНТАКТИ
+38(067)599-37-23
+38(050)740-90-18
info@optima.school
Третє місце. Атмосферна школа
ПРО ШКОЛУ
Ліцензована дистанційна школа для 1-11 класів, що навчає за програмою очної школи, має зручну власну навчальну платформу, обладнану всіма необхідними функціями. Атмосферна школа стала першим навчальним закладом в Україні, що приєднався до міжнародної спілки дистанційної освіти – ICDE. Ця міжнародна асоціація зі штаб-квартирою в Осло, Норвегія, об’єднує понад 200 навчальних закладів із більш ніж 80 країн світу. Платформа школи має десятки тисяч навчальних модулів, багато якісного інтерактивного, відео та аудіо контенту.
Всі учні мають особистий онлайн-кабінет та електронний щоденник. Батьки завжди мають доступ до нього, щоб відслідковувати учбовий прогрес своїх дітей. Кожен учень Атмосферної Школи має можливість створювати свій розклад та навчатися у тому ритмі, що необхідний саме йому, тож навчання онлайн надає необмежені можливості розвитку дитини у багатьох напрямках. Ліцензія надає Атмосферній школі право видачі свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти в Україні.
ДЕВІЗ ШКОЛИ
Тут діти отримають повну середню освіту зі Свідоцтвом Державного зразка та розкриють свій учнівський потенціал.
ПЕРЕВАГИ ШКОЛИ
- Атмосферна школа стала першим навчальним закладом в Україні, що приєднався до міжнародної спілки дистанційної освіти – ICDE.
- Учні школи можуть брати участь у різноманітних спільних міжнародних проєктах і обирати для продовження навчання найкращі вищі освітні заклади.
- Вчителі дистанційної школи мають можливість обмінюватися досвідом із закордонними колегами, залучаючи учнів з усього світу для роботи.
ЗДОБУТКИ ШКОЛИ
- Єдина ліцензована школа, яка пропонує отримати подвійний диплом США – US High School Diploma в партнерстві з EdOptions Academy, акредитованої однією з найбільших міжнародних освітніх компаній – Cognia.
ФОТО ІЗ САЙТУ ШКОЛИ
ВІДЕО ПРО ШКОЛУ
КОНТАКТИ
+38 (044) 237-12-99
+38 (050) 339-05-56
vstup@atschool.com.ua
Четверте місце. Джерело
ПРО ШКОЛУ
Стандартизована освітня платформа, яка відповідає більшості вимог батьків. Школа має, як звичайні навчальні програми, так і можливість навчатися екстерном. Сьогодні в школі навчаються діти із 52 країн світу. Має партнерські умови роботи із школами за кордоном, що дає можливості учням отримувати подвійну освіту зі знижками. В школі є куратори-тьютори, що допомагають із навчанням дітей.
В школі є авторська методика педагогічного підходу (тьюторства) до особистості кожного учня. Дана методика забезпечує врахування індивідуальних особливостей характеру дитини, побажань та цілей, професійної орієнтації, з’ясування проблемних моментів у попередньому навчальному періоді або навчальних дисциплін, до яких виявлено підвищений інтерес, здібності та інші особливості.
ДЕВІЗ ШКОЛИ
Індивідуальний підхід до кожного учня.
ПЕРЕВАГИ ШКОЛИ
- Індивідуальний підхід до кожного учня
- Сучасне програмне забезпечення
- Культурно-освітні заходи для Учнів
- Сучасні методи перевірки знань
- Команда досвідчених вчителів
- Підготовка до ЗНО та ДПА на базі школи
- Мовні факультативи на вибір
- Інноваційні освітні курси для будь-кого
ЗДОБУТКИ ШКОЛИ
- Школа відзначена званням "Лідер року" 2018 за результатами загальнодержавного рейтингування.
ФОТО ІЗ САЙТУ ШКОЛИ
ВІДЕО ПРО ШКОЛУ
КОНТАКТИ
+38 099 770 50 30
sekretar.dzherelo@gmail.com
П’яте місце. Liko Education Online
ПРО ШКОЛУ
Стандартна загальноосвітня школа. Є консультації куратора та вчителів, спікінг-клаби з англійської мови. Особливістю школи є можливість навчатися в STEM-студії в Києві, що дає можливість розвиватися в сфері технологій та ІТ. Також школа пропонує додаткове технологічне навчання для дітей від 6 років: майнкрафт, блогінг, програмування, відеомонтаж тощо.
Педагоги Ліко-школи поставили перед собою мету: розробити дистанційні курси для здобуття загальної середньої освіти, які будуть забезпечувати учнів не лише якісним навчальним матеріалом, а й створювати середовище для практики, формування учбових компетенцій та плідних комунікацій.
Зміст і структура дистанційних уроків розроблені фахівцями Ліко-школи з використанням сучасних методик навчання та з урахуванням вікових психофізіологічних особливостей учнів початкових класів. Простий і зрозумілий інтерфейс дозволить вашій дитині самостійно та комфортно навчатись на платформі.
ДЕВІЗ ШКОЛИ
Гнучкість, економія коштів та часу.
ПЕРЕВАГИ ШКОЛИ
- Команда з 70 досвідчених фахівців
- Змішана форма навчання: самостійне опрацювання матеріалу+ онлайн-зустрічі з викладачем
- Унікальна платформа для навчання з аудіо та відеоконтентом.
- Особистий кабінет
- 24/7 підтримка куратора
- Документ державного зразка
- Кабінет для батьків зі звітністю про навчання дитини
ЗДОБУТКИ ШКОЛИ
- Всі діти, які навчались в Ліко Знайці (дошкільна підготовка), вступають в школи без вступних іспитів!
ФОТО ІЗ САЙТУ ШКОЛИ
ВІДЕО ПРО ШКОЛУ
КОНТАКТИ
+38 044 492-31-24
+38 096 328-46-43
info@leo.org.ua
* Нагадуємо, що всі вищезазначені дані є приватною думкою редакції і засновані на особистому дослідженні нашими респондентами дистанційних шкіл України і їх умов навчання.