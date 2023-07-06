Ми провели дослідження та виділили ТОП-5 кращих дистанційних шкіл України 2023/24 навчального року, що відповідають ключовим вимогам батьків.

За даними Дослідження якості організації освітнього процесу в умовах війни у 2022/2023 навчальному році відмічається суттєвий спад успішності у учнів, в середньому на 25% у порівнянні з довоєнним показниками. Причиною таких явищ вони вважають стрес та відсутність базової безпеки дитини під час перебування в школі, відсутність укриттів або їх неналежний стан. Тому, батьки у 2023 році дедалі частіше обирають для своїх дітей дистанційну-освіту як більш ефективну альтернативу звичному шкільному навчанню.

Ми провели дослідження та виділили ТОП-5 кращих дистанційних шкіл України 2023/24 навчального року, що відповідають ключовим вимогам батьків, таким як: вартість навчання, методологія, освітня платформа, навчальні матеріали (контент), можливість соціалізації дитини та вивчення додаткових предметів. Ми взяли за основу рейтингу матеріали порталу School Navigator, добірки з інших ресурсів, а також відгуки батьків.

Перше місце. Unicorn school

https://unicorn.itstep.org/

ПРО ШКОЛУ

Головна мета школи – підвищити якість навчання дитини завдяки цікавому навчанню та революційним педагогічним технологіям. В школі вважають, що високі результати учнів пов’язані із зацікавленістю та мотивацією до навчання. Саме тому в Unicorn School зробили освітнє середовище, яке повністю стилізоване під комп’ютерну гру. Це дозволило підвищити результати навчання мінімум на 30%, а залученість учнів - на 64%.

Дитина опиняється в знайомому та комфортному світі, де треба відкривати нові карти, захоплювати замки, заробляти віртуальну валюту, збирати досягнення та брати участь у різних змаганнях і все це прив’язано до навчання.

Платформа школи аналізує 142 показника, завдяки чому створюється найбільш ефективний персональний освітній маршрут, який допомагає учню використовувати свої сильні сторони, а батьки отримують щомісяця аналітичний звіт про результати дитини і складається з 62 графіків.

Всі програми відповідають стандартам МОН, а сама школа має ліцензію і видає документи державного зразка. Крім стандартних шкільних предметів, тут пропонують різноманітні IT-дисципліни, додаткові іноземні мови, авторську програму з профорієнтації та програми із соціалізації. Викладачі проходять відбір, що складається з 3 етапів та навчання у власній школі педагогічного дизайна.

Unicorn School є частиною всесвітньої компанії IT STEP, що працює в 22 країнах, має 14 загальноосвітніх шкіл та 4 університета, тому пропонує можливість соціалізації в офлайн-форматі: зустрітися вживу з однокласниками можна у найбільших містах України.

Під час навчання використовуються 120 тисяч елементів учбового контенту в інтерактивному мультимедійному форматі. Зокрема, учням доступні симуляції: можна провести хімічні або фізичні експерименти прямо за своїм комп’ютером вдома.

ДЕВІЗ ШКОЛИ: Навчання в задоволення!

ПЕРЕВАГИ ШКОЛИ

Вищі мінімум на 30% результати навчання, порівняно із звичайним дистанційним навчання, завдяки більшому залученню дитини

Адаптація освітньої програми і маршруту навчання під персональні потреби дитини, за допомогою детальної статистики, яка вимірює 142 показника

Щомісячна підготовка дітей до ЗНО (НМТ), що забезпечує високі результати вступу до вишів. Психологічна підготовка випускників

Талановиті викладачі, кожен з яких проходить трирівневий відбір та навчання у власній школі педагогічного дизайну

Можливість поглибленого вивчення улюблених предметів: школа пропонує безкоштовний доступ до PRO-матеріалів з кожної дисципліни

Інтерактивний мультимедійний навчальний контент, симулятори лабораторних робіт та практичних завдань

Висока мотивація дитини до навчання та поглиблення знань через використання гейміфікації: школа має вигляд справжньої комп’ютерної гри

Зручний моніторинг результатів навчання батьками: щомісячний аналітичний звіт про навчання учня, що включає дашборд із 62 графіків

Інтерактивний онлайн-щоденник: управління навчанням із одного місця

Мобільний додаток, що дозволяє продовжувати навчання навіть без світла і зв’язку

Можливість визначитися із майбутньою професією, завдяки авторській програмі з профорієнтації

Забезпечення справжньої офлайн-соціалізації завдяки наявності 14 офлайн-шкіл в найбільших містах України

Ефективна методика вивчення іноземних мов з Speaking Club-ами

Невеликі навчальні групи, де є можливість приділити час кожному. На зв’язку з дитиною завжди її персональний асистент та вчитель.

ЗДОБУТКИ ШКОЛИ

Школа Unicorn School випустила власний застосунок, що дозволяв дітям успішно навчатись навіть без інтернету, коли Україна переживала режими блекауту. Школа Unicorn School спільно з Міністерством освіти випустила навчальний проект для школярів "100 причин пишатися тим, що я українець". Це безкоштовна освітня платформа у вигляді комп’ютерної гри, яка дозволяє дітям дізнатись сто найважливіших фактів про Україну: географію, відомих українців, всесвітні рекорди, культурну спадщину, внесок України в європейську цивілізацію, науку та інженерію тощо. Школа Unicorn School - перша в добірці дистанційних освітніх закладів України School Navigator у 2023 році

ФОТО ІЗ САЙТУ ШКОЛИ

ВІДЕО ПРО ШКОЛУ

КОНТАКТИ

+38 073 797-89-39

+38 073 797-89-36

unicorn_school@itstep.org

Друге місце. Оптіма

https://optima.school/

ПРО ШКОЛУ

Дистанційна ліцензована школа "Оптіма" є однією з перших, що працює в дистанційному форматі в Україні. Сьогодні вона пропонує навчання українцям, які перебувають за кордоном, а також стандартне дистанційне загальноосвітнє навчання для всіх бажаючих. Має свою платформу та багато навчальних програм.

У школи прозора електронна система. Послідовне поурочне вивчення всіх предметів у своєму темпі сприйняття. Є можливість навчання екстерном. В школі є можливість отримати документи про українську освіту одночасно з іноземними.

Optima надає можливість дистанційно отримати канадську та американську середню освіту та має міжнародну акредитацію. Учбові матеріали подаються доволі доступно через численні анімаційні й мультиплікаційні елементи. Закріплювати вивчений матеріал учні можуть за допомогою цікавих інтерактивних завдань.

Для дітей, які проживають за кордоном, "Оптіма" пропонує спеціальний навчальний пакет "Ми з України", який дозволяє вдало поєднувати українську та закордонну освіту.

ДЕВІЗ ШКОЛИ: Школа майбутнього, яка працює вже сьогодні.

ПЕРЕВАГИ ШКОЛИ

14 демо-днів для ознайомлення зі школою.

Авторські освітні матеріали, які утримують увагу протягом усього процесу навчання.

Поглиблене вивчення математики та англійської мови за програмами спеціалізованих шкіл

Навчання за індивідуальним графіком на своїй швидкості сприйняття

Класний керівник, тести та завдання на перевірку знань, онлайн-заняття та консультації, контроль успішності навчання.

Методика підвищення інтересу дитини до знань: освітні кейси, навчальні мультфільми.

Професійні вчителі, що забезпечують постійний супровід.

Професійні психологи проводять консультації для дітей та батьків

Тьюторський супровід: сертифіковані тьютори допоможуть дитині в роботі з навчальним матеріалом

ЗДОБУТКИ ШКОЛИ

Перша дистанційна школа України. У школи Оптіма є освітній пакет для дітей, які потребують особливої уваги та постійної підтримки психологів та логопедів.

ФОТО ІЗ САЙТУ ШКОЛИ

ВІДЕО ПРО ШКОЛУ

КОНТАКТИ

+38(067)599-37-23

+38(050)740-90-18

info@optima.school

Третє місце. Атмосферна школа

https://www.atschool.com.ua/

ПРО ШКОЛУ

Ліцензована дистанційна школа для 1-11 класів, що навчає за програмою очної школи, має зручну власну навчальну платформу, обладнану всіма необхідними функціями. Атмосферна школа стала першим навчальним закладом в Україні, що приєднався до міжнародної спілки дистанційної освіти – ICDE. Ця міжнародна асоціація зі штаб-квартирою в Осло, Норвегія, об’єднує понад 200 навчальних закладів із більш ніж 80 країн світу. Платформа школи має десятки тисяч навчальних модулів, багато якісного інтерактивного, відео та аудіо контенту.

Всі учні мають особистий онлайн-кабінет та електронний щоденник. Батьки завжди мають доступ до нього, щоб відслідковувати учбовий прогрес своїх дітей. Кожен учень Атмосферної Школи має можливість створювати свій розклад та навчатися у тому ритмі, що необхідний саме йому, тож навчання онлайн надає необмежені можливості розвитку дитини у багатьох напрямках. Ліцензія надає Атмосферній школі право видачі свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти в Україні.

ДЕВІЗ ШКОЛИ

Тут діти отримають повну середню освіту зі Свідоцтвом Державного зразка та розкриють свій учнівський потенціал.

ПЕРЕВАГИ ШКОЛИ

Атмосферна школа стала першим навчальним закладом в Україні, що приєднався до міжнародної спілки дистанційної освіти – ICDE.

Учні школи можуть брати участь у різноманітних спільних міжнародних проєктах і обирати для продовження навчання найкращі вищі освітні заклади.

Вчителі дистанційної школи мають можливість обмінюватися досвідом із закордонними колегами, залучаючи учнів з усього світу для роботи.

ЗДОБУТКИ ШКОЛИ

Єдина ліцензована школа, яка пропонує отримати подвійний диплом США – US High School Diploma в партнерстві з EdOptions Academy, акредитованої однією з найбільших міжнародних освітніх компаній – Cognia.

ФОТО ІЗ САЙТУ ШКОЛИ

ВІДЕО ПРО ШКОЛУ

КОНТАКТИ

+38 (044) 237-12-99

+38 (050) 339-05-56

vstup@atschool.com.ua

Четверте місце. Джерело

https://cdo.org.ua/

ПРО ШКОЛУ

Стандартизована освітня платформа, яка відповідає більшості вимог батьків. Школа має, як звичайні навчальні програми, так і можливість навчатися екстерном. Сьогодні в школі навчаються діти із 52 країн світу. Має партнерські умови роботи із школами за кордоном, що дає можливості учням отримувати подвійну освіту зі знижками. В школі є куратори-тьютори, що допомагають із навчанням дітей.

В школі є авторська методика педагогічного підходу (тьюторства) до особистості кожного учня. Дана методика забезпечує врахування індивідуальних особливостей характеру дитини, побажань та цілей, професійної орієнтації, з’ясування проблемних моментів у попередньому навчальному періоді або навчальних дисциплін, до яких виявлено підвищений інтерес, здібності та інші особливості.

ДЕВІЗ ШКОЛИ

Індивідуальний підхід до кожного учня.

ПЕРЕВАГИ ШКОЛИ

Індивідуальний підхід до кожного учня

Сучасне програмне забезпечення

Культурно-освітні заходи для Учнів

Сучасні методи перевірки знань

Команда досвідчених вчителів

Підготовка до ЗНО та ДПА на базі школи

Мовні факультативи на вибір

Інноваційні освітні курси для будь-кого

ЗДОБУТКИ ШКОЛИ

Школа відзначена званням "Лідер року" 2018 за результатами загальнодержавного рейтингування.

ФОТО ІЗ САЙТУ ШКОЛИ

ВІДЕО ПРО ШКОЛУ

КОНТАКТИ

+38 099 770 50 30

sekretar.dzherelo@gmail.com

П’яте місце. Liko Education Online

https://leo.org.ua/

ПРО ШКОЛУ

Стандартна загальноосвітня школа. Є консультації куратора та вчителів, спікінг-клаби з англійської мови. Особливістю школи є можливість навчатися в STEM-студії в Києві, що дає можливість розвиватися в сфері технологій та ІТ. Також школа пропонує додаткове технологічне навчання для дітей від 6 років: майнкрафт, блогінг, програмування, відеомонтаж тощо.

Педагоги Ліко-школи поставили перед собою мету: розробити дистанційні курси для здобуття загальної середньої освіти, які будуть забезпечувати учнів не лише якісним навчальним матеріалом, а й створювати середовище для практики, формування учбових компетенцій та плідних комунікацій.

Зміст і структура дистанційних уроків розроблені фахівцями Ліко-школи з використанням сучасних методик навчання та з урахуванням вікових психофізіологічних особливостей учнів початкових класів. Простий і зрозумілий інтерфейс дозволить вашій дитині самостійно та комфортно навчатись на платформі.

ДЕВІЗ ШКОЛИ

Гнучкість, економія коштів та часу.

ПЕРЕВАГИ ШКОЛИ

Команда з 70 досвідчених фахівців

Змішана форма навчання: самостійне опрацювання матеріалу+ онлайн-зустрічі з викладачем

Унікальна платформа для навчання з аудіо та відеоконтентом.

Особистий кабінет

24/7 підтримка куратора

Документ державного зразка

Кабінет для батьків зі звітністю про навчання дитини

ЗДОБУТКИ ШКОЛИ

Всі діти, які навчались в Ліко Знайці (дошкільна підготовка), вступають в школи без вступних іспитів!

ФОТО ІЗ САЙТУ ШКОЛИ

ВІДЕО ПРО ШКОЛУ

КОНТАКТИ

+38 044 492-31-24

+38 096 328-46-43

info@leo.org.ua

* Нагадуємо, що всі вищезазначені дані є приватною думкою редакції і засновані на особистому дослідженні нашими респондентами дистанційних шкіл України і їх умов навчання.