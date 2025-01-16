Цікава "доброчесність"

"Мій рівень життя відповідає наявному в мне та членів моєї сім’ї майну і одержаним нами доходам. Підтверджую". І підпис – Ракович М.М. Такі цікаві дані можна знайти в Анкеті доброчесності прокурора, опублікованій у відритому доступі на сайті Генеральної прокуратури.

Пройде рівно чотири роки і Максиму Раковичу, заступнику прокурора Одеської області, доведеться в межах кримінального провадження пояснювати своїм колегам із САП та детективам НАБУ, звідки у нього та його колишньої дружини, а також їхніх близьких родичів, несподівано набралося коштів і нерухомості на кілька десятків мільйонів гривень.

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24 грудня 2024 року Вищий антикорупційний суд зобов’язав Спеціальну антикорупційну прокуратуру відкрити кримінальне провадження стосовно заступника одеського обласного прокурора Максима Раковича за статтями 368-5 КК України "Незаконне збагачення" та 366-2 КК України "Декларування недостовірної інформації".

Ймовірну майбутню підозру щодо незаконного надбання чималенької суми - 52,6 млн грн – прокурор Максим Ракович може розділити з своєю колишньою дружиною (а нині просто співмешканкою) Валентиною Ракович. Хоча вона працювала "звичайним службовцем" управління Мінюсту, та більшість офіційно вказаного в декларації прокурора майна записано саме на неї, зокрема чималенька квартира, будинок в Білгороді-Дністровському та недешевий автомобіль. Сам же заступник обласного прокурора - формально бездомний і живе "під крилом" у колишньої. Але є ще й незадеклароване майно, яке належить іншим родичам – матері та тещі Раковича.

Журналісти розкопали…

На те, що родина Раковичів може жити явно не за статками, ще у листопаді минулого року звернули увагу журналісти. Як писали ЗМІ, в останні роки сім’я прокурора прямо таки ударними темпами почала приростати нерухомістю. У серпні 2023 матір Максим Миколайовича, Наталя Ракович, оформила на себе будинок площею 274,5 кв.м у Санжійці Одеської області, розташований за кілька хвилин ходьби від узбережжя. Окрім того, тоді ж на неї було записано квартиру в Одесі, площею близько 100 квадратних метрів.

Щодо тещі – то у 2023 році вона стала власницею одеської квартири площею 94,7 квадратних метрів неподалік від моря. Окрім того, у неї вже був будинок в м.Білгород- Дністровський і в 69 квадратних метрів у ЖК "Французький" в Одесі.

До речі раніше, у 2018 році, мати й батько заступника одеського облпрокурора зробили йому несподівані подарунки – по 650 тис грн кожен. Цікаво, що хоч після цього, у 2019 році Максим та Валентина Раковичі розлучилися, формально, згідно декларації, вони увесь час проживають разом. Більше того, коли пішов із життя батько Максима Микола Ракович (до слова – він, як і його син, все життя пропрацював у органах прокуратури), то чималий спадок (зокрема 7,4 млн грн та недешеву нерухомість) він залишив не сину, а його колишній дружині.

…А правоохоронці не побачили?

Взагалі, за логікою, після появи усіх цих фактів на них першими мали б якось відреагувати правоохоронці. Та оскільки цього не сталося, ініціативу взяли на себе громадські антикорупційні організації. У листопаді 2024 року відповідний запит на адресу керівництва Одеської обласної прокуратури подав ресурс StopCor. Втім, якихось публічних наслідків заява не мала.

А от ГО "Братерство захисників" вчинило категоричніше. Її представники вирішили писати не запити, а відразу із заяву про вчинення злочину. 12 грудня 2024 така заява надійшла до САП і… знову нуль реакції.

Відтак, ГО "Братерство захисників" звернулося до Вищого антикорупційного суду зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та з проханням зобов’язати САП все ж таки відкрити кримінальне провадження у справі Раковичів та почати досудове розслідування.

Що вирішив ВАКС

Як свідчить рішення ВАКСу, суд повністю погодився з аргументами антикорупціонерів. У мотиваційній частині судового рішення від 24.12.2024 зазначено, що "Викладені у поданій Скаржником до САП заяві містяться обставини про те, що, окрім іншого, наявна реальна обґрунтована ймовірність того, що зазначені в заяві активи на суму орієнтовно 52 млн. 602 тис. 428 грн. були набуті за рахунок незаконних коштів, отриманих у період виконання заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 функцій держави, а оформлені вони на близьких осіб прокурора лише для видимості (маскування). Зазначені обставини можуть свідчити про те, що прокурор як суб`єкт декларування та особа, уповноважена на виконання функції держави, вчинив кримінальні правопорушення, за які передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 368-5 КК України "Незаконне збагачення" та ст. 366-2 КК України "Декларування недостовірної інформації".

Наразі рішення ВАКСу набуло законної сили, і САП довелося таки почати досудове розслідування за фактами, знайденими ЗМІ та громадськими активістами. У результаті відкрито навіть два провадження – 42024000050000039 – за фактом набуття Максимом та Валентиною Ракович активів, вартість яких значно перевищує їх законні доходи, та 42024000050000040 – за фактами умисного внесення в декларації фігурантів завідомо недостовірних відомостей. Розслідуватиме справу НАБУ під процесуальним керівництвом САП.

Якщо факти щодо внесення в декларацію недостовірних відомостей підтвердяться, фігурантам справи загрожує штраф від чотирьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. У випадку підтвердження фактів незаконного збагачення - покаранням для Максима та Валентини Ракович може стати позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.