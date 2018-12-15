Одеса програла Прометею, але пробилася до чвертьфіналу Кубка України з баскетболу

Одесити виграли по сумі двох матчів з загальним рахунком 168:165.

В Одесі відбувся заключний матч 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу, в якому Одеса програла Прометею з Каменського, але виграла за сумою двох матчів і стала останнім чвертьфіналістом турнирі.

Матч завершився з рахунком 83:85, але першу гру одесити виграли з рахунком 85:80, перемігши по сумі двох матчів з загальним рахунком 188:185, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Одеса, яка мала 5 очок переваги перед другим раундом протистояння з представником Вищої ліги Прометеєм, впевнено провела першу половину. Команда Олега Юшкіна тримала суперника на відстані 10 і більше очок, контролюючи хід матчу.

Але після великої перерви команді з Кам’янського вдалося повернутися до гри. Перший дзвіночок для господарів пролунав наприкінці третьої чверті, коли Прометей не тільки відіграв відставання, а й вийшов на 7 очок вперед.

Одесити знайшли в собі сили, щоб повернути собі перевагу у заключній десятихвилинці, але Прометей не здавався і провів черговий потужний ривок, який вивів команду з Кам’янського вперед на 10 очок за хвилину до закінчення основного часу.

Але господарі знайшли в собі сили, щоб повернутися і врятувати цей матч і протистояння в цілому. За 28 секунд до закінчення гри Щепкін набрав 2 бали в проході, після чого, скориставшись втратою Вокера, з кута закинув влучний триочковий, скоротивши відставання до 5 очок і зрівнявши рахунок у загальному протистоянні.

У Прометея було 13 секунд для того, щоб вирвати путівку у чвертьфінал, але невдале рішення в атаці від Вокера, який зробив швидку атаку, залишивши одеситам 8 секунд на відповідь, стала ключовою помилкою американця у цій грі. Одесити встигли відповісти і зробив це Прокопенко, який з того ж кута що і Щепкін виконав влучний триочковий, який врятував Одесу від апсету!

Команда Олега Юшкіна програла 83:85, але за сумою двох матчів вийшла у чвертьфінал Кубка України.

Кубок України. 1/8 фіналу. Другий матч

Одеса, УСК Одеса

Одеса - Прометей 83:85 (20:13, 25:22, 16:27, 22:23)

Одеса: Беліков 26 + 4 перехоплення, Вітолс 12, Прокопенко 11, Хелманіс 8 + 6 підбирань, Пустозвонов 6 - старт, Щепкін 14, Шеляков 4, Ткачук 2 + 8 передач, Балабан 0, Новіков 0

Прометей: Вокер 25 + 9 підбирань + 3 передачі - 4 втрати, Конате 17 + 10 підбирань + 3 блок-шота, Шакур 10 + 8 передач + 4 підбирання + 3 перехоплення - 4 втрати, Місяць 9, Крівцов 7 - старт, Алфьоров 9, Кадигроб 6, Загреба 2 + 4 підбирання