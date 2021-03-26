Пуерториканка провела сильну комбінацію ударів по селезінці опонентки.

Аманда Серрано зробила хорошу кар'єру в змішаних єдиноборствах, але після того перекваліфікувалася до жіночого боксу і стала чемпіонкою світу в семи вагових категоріях. Минулої ночі вона захищала титули у бою проти чемпіонки світу в трьох вагових категоріях - Даніели Бермудес.

Бій видався напруженим і 32-річна пуерториканка тріумфувала в 9-му раунді. Бермудес пропустила спершу удар в печінку, а потім отримала контрольний в селезінку. Далі спортсменка з Аргентини впала на коліна, виплюнула капу та не змогла продовжити поєдинок.

Після цього успіху Аманда заявила, що хоче об'єднати всі титули у легкій вазі та стати першою абсолютною чемпіонкою світу в історії Пуерто-Рико. У Серрано за плечима 42 бої: серед них лише одна поразка. 30 поєдинків чемпіонка завершила нокаутом.

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Автор: Будрін Артем